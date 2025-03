Hockey A1: Il Circolo Pattinatori si fa rimontare nella ripresa a Sandrigo

Grosseto: Sconfitta di misura per il Cp Grosseto (3-2) nello scontro salvezza sulla pista di Sandrigo. I biancorossi di Massimo Mariotti hanno disputato un gran primo tempo, ma nella ripresa si sono dovuti arrendere alle prodezze dell’argentino Moyano, accusando anche la stanchezza per essersi presentati in campo senza Cairo e De Oro. Un ko pesante che costringerà a stringere i denti e cercare di portare a casa punti pesanti conto qualche big, oltre che da Novara negli ultimi cinquanta minuti.

A Sandrigo, Mariotti si presenta al via con Sillero, Barragan, Cabiddu e Saavedra, con Paghi primo cambio, a fare da chioccia a una panchina giovanissima con Giabbani, Giusti e Cardi. La prima bella occasione la crea, dopo due minuti e mezzo, Sillero che parte in dribbling, ma va a sbattere su Català che ferma il suo tentativo ravvicinato. L’ex portiere del Cp si oppone molto bene anche al tentativo di Cabiddu. All’8’ Fongaro controlla un tiro insidioso di Ghirardello

La gara si sblocca al 10’ grazie a un bel filtrante di Barragan per Cabiddu, il quale si accentra e supera Català con una palombella. Al 13’ una conclusione di Sillero va di poco sopra la traversa e al 15’ lo stesso Sillero, su servizio di Saavedra, si fa parare il tiro da Català. I Pattinatori continuano a menare le danze, dopo aver perso anche Stefano Paghi, colpito involontariamente al volto in uno scontro con Ghirardello. Al 18’ con una bella azione in velocità il vivace Cabiddu va a guadagnarsi un tiro di rigore. Il tentativo di Barragan finisce sui gambali del portiere vicentino, ma il giocatore biancorosso riprende la pallina e la deposita in rete per il 2-0.

A 5’ dalla fine Saavedra viene espulso per un fallo a centrocampo e Brendolin trasforma la punizione con un alza e schiaccia; a 3’23 gli arbitri mostrano il blu anche a Cabiddu ma stavolta Fongaro ferma la conclusione di Brendolin e quella successiva, sulla respinta, di Ardit. In power play il Cp difende benissimo e Paghi in contropiede impegna addirittura il portiere locale. Nella ripresa ci sono fasi alterne di gioco, con i portieri Fongaro e Català che salvano la porta. All’8 arriva un inaspettato pareggio di Moyano, che sorprende Fongaro con un tiro dalla destra, a ridosso della balaustra. Il Sandrigo perde Giovannini per un fallo da blu, ma Català intercetta la punizione del suo ex capitano. E Català si oppone anche alla punizione di prima di Sillero sul decimo fallo di squadra veneto. In inferiorità numerica il Sandrigo si porta addirittura in vantaggio con una veloce ripartenza che s’infila nella difesa avversaria e batte Fongaro. Il Grosseto torna però immediatamente in avanti alla ricerca del pareggio, anche se in contropiede Fongaro deve farsi trovare pronto sui tiri dei vicentini e al 21’ fa addirittura gli straordinari. A 2’50 dalla fine il Sandrigo usufruisce di un tiro diretto, ma Moyano si allarga troppo e mette a lato. Il Grosseto prova a recuperare, ma è Sandrigo che festeggia un successo che potrebbe permetterle di disputare i playout con maggiori chances di salvezza.

Con questa sconfitta il Grosseto, che deve affrontare nelle prossime quattro settimane Valdagno, Trissino, Forte dei Marmi e Lodi, si vede avvicinare minacciosamente da Sarzana e Viareggio, che sono salite a 22, contro i 22 del Cp. Monza batte Giovinazzo e vola a 29 punti.

Telea Sandrigo-Circolo Pattinatori Grosseto 3-2

TELEA SANDRIGO: Català, Merlo; Brendolin, Poletto, Loguercio, Cocco, Ardit, Moyano, Ghirardello, Giovannini. All. Juan Fariza.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, Cardi, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Louis Anthony Hyde e Carlo Iuorio.

RETI: nel 9’38 Cabiddu, 17’53 Barragan, 19’12 Brendolin (p.p.); nel s.t. 7’11 Moyano, 11’01 Moyano.

NOTE: espulsi Saavedra, Cabiddu nel p.t.; Giovannini nel s.t.