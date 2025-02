Hockey A1: Il Circolo Pattinatori esce indenne in rimonta dalla pista del Cgc Viareggio

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto esce indenne dalla pista di Viareggio con un bel secondo tempo, nel quale ha creato occasioni su occasioni e ha rimontato due reti di ritardo su un Centro Giovani Calciatori ben messo in campo, che ha provato in tutte le maniere di superare i maremmani per avvicinarsi in classifica. La partita al Pala Barsacchi inizia con continui capovolgimenti di fronte, ma i portieri fanno buona guardia.

Al 6’ il Centro Giovani Calciatori passa in vantaggio: Muglia lancia Cinquini in contropiede, il cui tiro sbatte sul palo alla destra di Fongaro, il più veloce ad andare sulla pallina è l’ex D’Anna, che mette in rete l’1-0. All’8’ Il Viareggio va vicino al raddoppio bomber Muglia, con una conclusione che finisce sul palo e qualche istante dopo gli arbitri estraggono il cartellino per espellere De Oro e Rosi. Il Grosseto prova a replicare e al 14’ Barragan mette di poco sopra la traversa, mentre a 8’ dalla fine Fongaro ferma in bello stile l’alza e schiaccia di Muglia e un paio di minuti dopo Lombardi viene fermato dal portiere. Sul finale di tempo finisce a lato una bella girata di Saavedra, mentre Paghi sfiora il pareggio con un pallonetto. Nella ripresa il Grosseto parte a testa bassa e nel giro di un minuto confeziona un paio di tiri, con Saavedra e De Oro e con il passare dei minuti l’azione dei ragazzi di Mariotti si fa sempre più insistente: il tiro di Sillero danza davanti all’area piccola. Fongaro, dopo cinque minuti a senso unico, ferma il tentativo pericoloso di D’Anna. Al 7’ Rosi parte da solo in contropiede, entra in area grossetana e supera Fongaro con un tiro a mezz’aria. Passano trenta secondi e il Cp torna in corsa: grazie a un bel tiro dalla destra di “Tonchi” De Oro. Il Grosseto gioca meglio, ma rischia sui contropiedi locali. Al 17’ il gran tiro di Paghi viene respinto da Gomez. Il Cgc si difende bene, rallenta il ritmo e 6’40 dalla fine crea qualche insidia con Muglia. Gomez toglie una rete a Saavedra e poi dice di no anche a Barragan. Il pareggio è nell’aria e al 23’ Matias Sillero mette in fondo alla rete un bell’assist di Barragan da dietro la porta. Un 2-2 fermamente voluto per il Cp Grosseto che sale a 22 punti e rimane sulla scia del Monza, che lo sopravanza di tre sole lunghezze.

I risultati di sabato: Follonica-Novara 9-1, Monza-Forte dei Marmi 1-3, Sandrigo-Valdagno 3-3, Sarzana-Trissino 1-3, Cgc Viareggio-Grosseto 2-2. Domenica: Montebello-Giovinazzo, Bassano-Lodi.

Cgc Viareggio-Circolo Pattinatori Grosseto 2-2

GB MEC VIAREGGIO: Gomez, Torre; Lombardi, Puccinelli, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna, Raffaelli, Antonini. All. Alessandro Cupisti.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Simone Brambilla e Davide Marcolin.

RETI: nel p.t. 5’47 D’Anna; nel s.t. 6’53 Rosi, 7’24 De Oro, 22’14 Sillero.

NOTE: espulsi De Oro e Rosi nel p.t.; ammonito Raffaelli.