Hockey, A1: il Circolo Pattinatori debutterà con l'Hockey Vercelli

Grosseto: Inizierà con la gara casalinga del 17 settembre contro l'Hockey Vercelli la stagione di serie A1 del Circolo Pattinatori Grosseto. I ragazzi allenati da Michele Achilli esordiranno con l’altra formazione che rappresenterà l’Italia nella WSE Cup.

Il primo incontro esterno di Saavedra e compagni è previsto per sabato 24 settembre a Sandrigo.

Tre i derby toscani previsti in questo 100° campionato di hockey su pista: il primo è previsto per il 1° ottobre alla pista Mario Parri contro la neopromossa CGC Viareggio, guidata dall’ex Massimo Mariotti. Il campionato consumerà le prime sei giornate, con l’infrasettimanale del 5 ottobre (Grosseto di scena a Sarzana), poi si fermerà per un mese per consentire all’Italia di partecipare ai campionati mondiali che si svolgeranno dal 7 al 13 novembre 2022 a San Juan in Argentina, ma gli azzurri del Ct Bertolucci si riuniranno già negli ultimi 15 giorni di ottobre e la partenza in sudamerica è fissata per il 2 novembre. Si riprenderà mercoledì 23 novembre, con il Cp impegnato contro il Forte dei Marmi. Previsto all’ultima giornata il derby della Maremma tra Follonica e Grosseto. Il primo atto si giocherà al Capannino il 21 dicembre, tre giorni dopo la storica trasferta dei grossetani in WSE Cup; il ritorno, al Centro sportivo di via Mercurio, è previsto per il 15 aprile, la settimana successiva all’Europeo under 23 (3-8 aprile).



Il calendario iniziale dei biancorossi è sicuramente favorevole e può garantire una partenza sparata. Nelle prime sei giornate il Grosseto si misurerà con formazioni arrivate alle sue spalle nella passata stagione. Occorrerà però farsi trovare pronti al rientro dalla sosta con una serie di duelli di fuoco, a cominciare dalla trasferta sul campo del Trissino campione d'Italia prevista per il 27 novembre

La Final Four di Coppa Italia 2022-2023, è in programma sabato 25 e domenica 26 marzo, tra le vincenti dei quattro Quarti di finale, previsti tra gennaio e febbraio 2023, in un'unica partita in casa della miglior classificata.

I playoff inizieranno con i preliminari (19-22 aprile) con le squadre classificate dopo la stagione regolare, dal settimo al decimo posto, mentre le prime sei classificate saranno già qualificate per i Quarti di finale. Le perdenti giocheranno il 26 aprile ed il 3 maggio. I Quarti sono in programma il 26 e 29 aprile e il 3 maggio in caso di bella. 2023 Semifinali al meglio delle cinque gare: gara-1 il 6 maggio, gara-2 il 10, gara-3 il 13 e le eventuali gara-4 e gara-5 il 17 e 20 maggio (prima e quarta in casa della peggior classificata). La finale scudetto (al meglio di 5) partirà il 27 maggio; gara-2 il 31 maggio, gara-3 il 3 giugno, eventuale gara-4 il 7 giugno e l'eventuale gara-5 il 10 giugno.

Trissino e Bassano disputeranno le proprie partite casalinghe domenica alle 18. Il Viareggio alle 21 di sabato. Le altre 11 squadre giocheranno al consueto orario delle 20,45 di sabato.

Tutto il calendario: