Hockey A1: Edilfox Grosseto fermato sul pareggio sulla pista di Giovinazzo

Grosseto: Ancora un pareggio (7-7) per l’Edilfox Grosseto sulla pista di un Giovinazzo intenzionato a uscire dalla zona calda della classifica di A1, dopo aver rinforzato l’organico. Il quintetto di Achilli, che per la maggior parte della gara ha avuto il pallino del gioco, ha dovuto soffrire la grinta locale e dopo aver recuperato lo svantaggio non è riuscito sferrare il colpo del ko, anche per le troppe occasioni gettate al vento.



Al Circolo Pattinatori bastano 46 secondi per passare in vantaggio: il portiere Belgiovine ferma il tentativo di De Oro, ma sulla ribattuta il più veloce è Pablo Saavedra a mettere in rete. I pugliesi potrebbero pareggiare al 3’, ma Català para il tiro diretto di Le Berre, concesso per il fallo da espulsione di Thiel su Mattugini. In superiorità numerica però Federico Mura trova la diagonale giusta per battere il portiere grossetano e pareggiare i conti. L’Edilfox si riversa subito in avanti, ma al 7’ il tiro di Saavedra va a sbattere sul palo. Al 7’ è però il Giovinazzo a mettere la freccia con il viareggino Mattugini sull’assist dalla sinistra di Mura. Un’azione veloce porta addirittura Dilillo a segnare il 3-1.

Il Grosseto aumenta il ritmo e inizia un assedio che porta alla rete da lontano di Paghi e quella di De Oro. I biancorossi sono padroni del campo e Belgiovine è il migliore in campo, ma prima del riposo una ripartenza porta al tiro Mura che dalla destra batte per la quarta volta Català. Nella ripresa il Giovinazzo allunga nuovamente: dopo appena otto secondi Mura, dalla propria difesa, lascia partire un tiro che Català respinge; è ben appostato Mattugini che mette in rete. Al 4’ però è capitan Saavedra a riportare sotto il Grosseto con un conclusione vincente da due passi. All’8’ l’Edilfox vede premiati i propri sforzi con un gran tiro dalla sinistra di Paghi che vale il 5-5. Al 10’ corona la sua rabbiosa rimonta con la rete del 6-5 messa a segno da Mario Rodriguez su un prezioso suggerimento di Saavedra. Il Giovinazzo non molla e al 14’ trova il nuovo pareggio con un’incursione di Mura, che ha firmato la tripletta personale. Passa un solo minuto e Cardella trova il vantaggio. Non è finita, Mattugini, appostato alla sinistra di Català trova il 7-7. A 6’13 Català salva il risultato sulla punizione di prima battuta da Mura, concessa per il decimo fallo del Cp. L’Edilfox opera un pressing asfissiante, costruisce decine di azioni da rete, ma trova sulla sua strada una difesa organizzata e un portiere in giornata di grazia.

Indeco Giovinazzo-Circolo Pattinatori Grosseto 7-7

INDECO GIOVINAZZO: Belgiovine, Dangelico; Dilillo, Rubio, Turturro, Mattugini, Mura, Le Berre, De Bari, Colamaria. All. Pino Marzella.



EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.



ARBITRI: Louis Antony Hyde di Breganze e Andrea Davoli di Modena.



RETI: nel p.t. 0’46 Saavedra, 4’49 Mura, 7’04’ Mattugini, 12’30 Dilillo, 14’51 Paghi, 21’58 De Oro, 23’27 Mura; nel s.t. 0’08 Mattugini, 3’01 Saavedra, 7’13 Paghi, 9’03 Rodriguez, 13’29 Mura, 14’31 Cardella, 18’03 Mattugini



NOTE: espulsione temporanea (2’) Thiel, Rubio, Cabella nel p.t.

Nella foto Alessandro Franchi (credit Tommaso Giusti/Fisr)