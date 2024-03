Hockey a rotelle Serie A2, Castiglione stop anche a Salerno

Al pala Tumieri maremmani superati dal Campolongo per 8-4. Non è bastata una bella reazione ai biancocelesti, fermati anche da qualche decisione arbitrale discutibile

Castiglione della Pescaia: Niente da fare per la Blue Factor anche a Salerno, nell’ultima d’andata della serie A2: il Campolongo sfrutta tutti i tiri liberi con l’argentino Fontan, vince 8-4, e aggancia in classifica i maremmani a 6 punti. Al Castiglione non basta una bella reazione nel primo tempo, per una trasferta dunque amara con i maremmani che hanno lottato per tutti i 50’, anche contro qualche decisione arbitrale che ha poi condizionato la partita. Con Federico Paghi in panchina, l’inizio è di studio. Poi Giorgio Giudice apre la partita e Fontan segna la sua prima punizione, sul blu a Brunelli. Piro accorcia ma Fontan porta sul 3-1 i suoi. Brunelli segna il 3-2, e nel momento migliore del Castiglione ancora i falli condizionano la gara. Blu a Piro e Fontan realizza ancora dal tiro libero, con Giorgio Giudice che manda sul 5-2 le squadre all’intervallo. Nella ripresa sul blu a Sabetta, Brunelli trasforma la punizione. Poi ancora Fontan su punizione del decimo fallo maremmano (3 su 3), e rete di Giorgio Giudice segnano i go decisivi. Santoni e Fontan (alla fine 5 gol per l’argentino) fissano il punteggio sul definitivo 8-4.

SERIE A2 GIRONE B

Campolongo Hospital Salerno-Blue Factor Castiglione 8-4

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Federico Paghi

ARBITRO: Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (5-2) 3’50 Gio. Giudice (S), 6’33 pp Fontan (S), 8’35 Piro (C), Fontan (S), 21’02 Brunelli (C), 21’41 pp Fontan (S), 24’00 Gio.Giudice (S); st 2’13 pp Brunelli (C), 9’28 pp Fontan (S), 17’59 Santoni (C), 19’56 Fontan (S).