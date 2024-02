Hockey a rotelle: La Blue Factor al palaBarsacchi contro la Cgc

Fermi gli altri campionati per i Centro Promoter di scena domenica al Casa Mora

Castiglione della Pescaia: Seconda trasferta consecutiva, sulla carta difficilissima nella 7° giornata, per la Blue Fatcor al palaBarsacchi di Viareggio il Castiglione, stasera alle 21 arbitro Matteo Fermi di Piacenza, va a incrociare le stecche contro la capolista indiscussa del girone B, il Cgc. Un match dove i castiglionesi non hanno nulla da perdere, anche se la sconfitta della scorsa settimana a Sarzana ha complicato la classifica dei biancocelesti. Il Viareggio ha invece iniziato il campionato nel modo migliore possibile infilando 5 vittorie consecutive e un rinvio quello contro il Matera, che sarà di fatto una sfida al vertice, riprogrammato per il prossimo 8 marzo. Nei bianconeri versiliesi ex l’allenatore Raffaele Biancucci, ma anche il bomber Samuele Muglia, 18 gol, pericolo pubblico numero uno. In squadra nel Cgc i punti di forza sono anche il portiere spagnolo Pablo German Gomez Tapia e l’ex Grosseto tra le altre, Romeo D’Anna. Nel Castiglione squadra al completo.

L’under17 recupera questo sabato la sfida dell’11° giornata contro il Versilia HockeyForte: al Casa Mora alle 17.

Domenica il Casa Mora ospiterà il Centro Promote delle categorie under 13, under 15 e under17, con i tecnici Mirko Bertolucci e Massimo Bracali, Leonardo Barozzi e Sergio Festa. I convocati.

ZONA 4 – CATEGORIA UNDER 13

PALASPORT CASA MORA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DALLE 9.30 ALLE 11.00

1 Asta Andrea 2012 Portiere Follonica Hockey

2 Bagnoli Filippo 2012 Esterno H.C. Castiglione

3 Convertiti Alexander 2012 Esterno CP Grosseto

4 Cornacchini Lorenzo 2012 Esterno H.C. Castiglione

5 Cupido Martina 2013 Esterno Pumas Viareggio

6 Giabbani Filippo 2012 Esterno Follonica Hockey

7 Lagomarsini Francesco 2013 Portiere Hockey Sarzana

8 Lenzoni Ettore 2012 Esterno Rot. Camaiore

9 Moda Niccolo 2012 Esterno Follonica Hockey

10 Mutti Nicola 2012 Portiere Pumas Viareggio

11 Nucci Thomas 2012 Esterno H.C. Castiglione

12 Sforzi Mattia 2012 Esterno H.C. Castiglione

13 Sinjari Matias 2013 Portiere H.C. Castiglione

14 Traina Tommaso 2012 Esterno Hockey Sarzana

15 Venturi Cosimo 2013 Esterno Pumas Viareggio

16 Zurolo Michele 2012 Esterno Rot. Camaiore

ZONA 4 – CATEGORIA UNDER 15

PALASPORT CASA MORA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DALLE 12.30 ALLE 14.00

1 Agresti Filippo 2010 Esterno H.C. Castiglione

2 Bardi Tommaso 2010 Portiere Viareggio Hockey

3 Baudinelli Edoardo 2010 Portiere Hockey Sarzana

4 Benvenuti Lorenzo 2010 Esterno Pumas Viareggio

5 Bertolucci Bianca 2010 Portiere Pumas Viareggio

6 Bracali Diego 2011 Esterno H.C. Castiglione

7 Cornacchini Francesco 2010 Esterno H.C. Castiglione

8 Crocka Alexander 2011 Portiere H.C. Castiglione

9 Cupido Domenico 2010 Esterno Pumas Viareggio

10 Fabbi Luigi 2011 Esterno Hockey Sarzana

11 Gerbi Paolo 2010 Esterno Viareggio Hockey

12 Lagomarsini Federico 2011 Esterno Hockey Sarzana

13 Remedi Matteo 2010 Esterno Pumas Viareggio

14 Silva Matteo 2010 Esterno Follonica Hockey

15 Tonelli Gregorio 2011 Esterno Pumas Viareggio

16 Turbanti Lorenzo 2011 Esterno H.C. Castiglione

ZONA 4 – CATEGORIA UNDER 17

PALASPORT CASA MORA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DALLE 11.00 ALLE 12.30

1 Andreani Giampiero 2009 Esterno Hockey Sarzana

2 Antonini Gregorio 2008 Esterno CGC Viareggio

3 Bacci Giulio 2008 Portiere Forte Dei Marmi

4 Barsi Lapo 2009 Portiere CGC Viareggio

5 Biancucci Riccardo 2008 Esterno Viareggio Hockey

6 Cortesi Lorenzo 2008 Esterno Viareggio Hockey

7 Davanzo Natteo 2009 Portiere Pumas Viareggio

8 Del Medico Brando 2008 Esterno Forte Dei Marmi

9 Facchini Matteo 2009 Esterno CGC Viareggio

10 Giovannelli Lorenzo 2009 Esterno Forte Dei Marmi

11 Marlia Mattia 2009 Esterno Viareggio Hockey

12 Pesavento Giovanni 2009 Esterno Pumas Viareggio

13 Poletti Filippo 2008 Portiere Pumas Viareggio

14 Talarico Gabriele 2008 Esterno Follonica Hockey

15 Tomei Cristian 2008 Esterno Viareggio Hockey

16 Toti Lorenzo 2008 Esterno Viareggio Hockey

17 Vanello Carlo 2009 Esterno Hockey Sarzana

ZONA 4 – CATEGORIE FEMMINILE

PALASPORT CASA MORA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – DALLE 14 ALLE 15.30

1 Barsaglini Lucrezia 2009 Esterno Viareggio Hockey

2 Bechini Tosca 2014 Esterno Rotellistica Camaiore

3 Bendoni Helena 2012 Esterno Hockey Prato 54

4 Bertolucci Bianca 2010 Portiere Pumas Viareggio

5 Brandi Giorgia 2009 Esterno Forte Dei Marmi

6 Cupido Martina 2013 Esterno Pumas Viareggio

7 Iannaccone Soraya 2006 Esterno H.C. Forte Dei Marmi

8 Masetti Vittoria 2006 Portiere H.C. Forte Dei Marmi

9 Palagi Anna 2008 Esterno Viareggio Hockey

10 Ricceri Lavinia 2014 Esterno Follonica Hockey

11 Sorbo Alice 2013 Esterno CP Grosseto

12 Ugas Viola 2013 Esterno CP Grosseto

STAFF TECNICO

Allenatori: Leonardo Barozzi, Mirko Bertolucci, Massimo Bracali, Sergio Festa