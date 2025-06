Heartguard Humaniversity, uno spettacolo teatrale del progetto per giovani adolescenti

A Orbetello sabato 7 giugno si apre al pubblico l’attività del servizio Ufsmia delle Colline dell’Albegna

Orbetello: «Un viaggio ironico, divertente e unico nel riconoscimento e nell'accettazione delle proprie emozioni e di quelle altrui», è questo il motto dell’iniziativa di «Heartguard Humaniversity». Il progetto per il potenziamento delle abilità socio-relazionali attraverso attività drammatico-espressive è organizzato dal servizio Ufsmia della zona distretto Colline dell’Albegna, direttrice dottoressa Roberta Caldesi, di Asl Toscana sud est.

Sabato 7 giugno dalle ore 17 si terrà l’evento conclusivo aperto al pubblico a ingresso libero nell’Auditorium Comunale di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II. In questa occasione sarà messo in scena il risultato del laboratorio che ha visto giovani impegnati in attività teatrali seguite da un esperto regista. Lo spettacolo conclusivo si intitola «Heartguard Humaniversity».

«L’appuntamento teatrale - dichiara la Dott.ssa Paola Manna, responsabile del servizio Ufsmia della zona distretto Colline dell’Albegna - è un’occasione per condividere con la cittadinanza il percorso di educazione alla gestione delle emozioni dei giovani coinvolti: recitare permette di esprimere emozioni in un contesto sicuro e creativo, aiutando a elaborare esperienze personali. Inoltre, serve a rafforzare la fiducia in sé stessi, a superare la timidezza affrontando il pubblico».