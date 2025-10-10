Hc Castiglione, weekend di fuoco al Casa Mora: domenica l’esordio in A1 contro il Lodi

Castiglione della Pescaia: Fine settimana intenso di partite al Casa Mora per le squadre dell’Hc Castiglione con l’esordio domenica, dopo 16 anni dall’ultima volta, della serie A1 nella sfida contro l’Amatori Wasken Lodi alle 18.

Domenica dunque l’atteso confronto fra la Blue Factor di Massimo Bracali e il Bbc Centropadana Amatori Wasken Lodi di Pierluigi Bresciani, una sfida che torna dopo 16 anni dall’ultima volta dei biancocelesti nella massima serie, (arbitri Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio).

Il ritorno in A1 e la voglia di stupire

La società del presidente Marcello Pericoli ha deciso di mettere in vendita gli abbonamenti annuali, 100 euro per vedere le partite di A1 e A2, ma gli occhi sono puntati inevitabilmente sull’esordio dopo un precampionato con sconfitte contro Sarzana (7-2 nel Memorial Massimiliano Faucci) e a Viareggio per 5-2, che ha comunque messo in mostra uno stato di forma in crescita. Contro l’Amatori Lodi gli ultimi precedenti in A1 risalgono alla stagione 2008-09 con vittoria giallorossa all’andata per 5-4 al pala Castellotti, e pari in Maremma per 4-4 al ritorno.



«Affrontiamo una squadra che ha già giocato due gare ufficiali – ha detto il tecnico Bracali alla vigilia - e soprattutto un quintetto molto forte con campioni affermati che punta al vertice. Noi ci siamo preparati al meglio e il nostro obbiettivo sarà quello di crescere e maturare. Siamo una squadra giovane ma che vuole provare a dare fastidio a tutti».



L’avversario: Lodi, una big con ambizioni da scudetto

Proprio il Lodi ha perso in supercoppa Italia le due sfide contro il Trissino, 2-1 in casa e 3-2 in Veneto, ma al termine di gare durissime e combattute. Nel Lodi, finalista scudetto la scorsa stagione, è arrivato fra i pali l’ex Follonica Leonardo Barozzi (al posto di Valentin Grimalt), e ha perso Najera e Fernandes con l’unico straniero presente nel roster il catalano classe 98 Aleix Borregan (ex Valdagno) che farà reparto con Antonioni, Faccin e Compagno, oltre a Nadini e Giovannetti. In più c’è anche Andrea Borgo, il breganzese 22enne ex Forte dei Marmi, un rinforzo importante. Il secondo portiere è Porchera con l'inserimento di giovani atleti del settore giovanile, l'azzurrino Monticelli su tutti, ma anche Raveggi, Borsa, Broglia e Zanelli.

La Blue Factor, come detto, ha una rosa giovane e di grande speranza. In porta Michael Saitta e Gabriele Irace, che però sarà sostituito in questa gara da Federico Bussotti, poi gli uomini di movimento: il capitano Luigi Brunelli (foto 1), Mattia Maldini, Serse Cabella, Oscar Lasorsa, Diego Guarguaglini. E i tre nuovi acquisti: Alberto Cabiddu dal Grosseto (ma aveva già giocato a Castiglione), e i due argentini Facundo Esquibel dal Conception e Tomas Escobar dall’Olimpia.









Sabato il derby di A2 contro il Follonica

La serie A2 gioca sabato alle 19 (arbitro Luca Lossi di Viareggio) con la terza giornata di Coppa Italia con il derby fra la Blue Factor e l’Iren Follonica. Entrambi i quintetti, quello castiglionese di Federico Paghi e quello del golfo di Franco Polverini, sono reduci dalle sconfitte sempre per 6-2 contro il Roller Matera e il derby servirà per cercare di muovere la classifica. Tanti gli ex in pista.

Spazio anche ai giovani biancocelesti: