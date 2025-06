Sport Hc Castiglione pattinaggio artistico, oro per Vanessa de Rosa 10 giugno 2025

La giovane atleta ha vinto l'oro ai campionati italiani Uisp a Bologna negli obbligatori Grosseto: Nello scorso fine settimana a Bologna si sono disputati i campionati italiani Uisp: Vanessa de Rosa dell'Hc Castiglione ha trionfato nella specialità degli obbligatori. La piccola atleta castiglionese al suo primo anno di gare nella categoria giovanissimi A, è salita sul gradino più alto del podio dopo un confronto tra atlete arrivate da tutta Italia. Vanessa si è distinta durante tutto l'anno per aver vinto tutte e due le fasi regionali, e ha chiuso il cerchio vincendo la medaglia più importante nei campionati italiani. Un grande lavoro di squadra grazie alle allenatrici Sara Gemignani, Alessia Santucci e Desirèe Puliti. «Come l'hockey, quest'anno il settore del pattinaggio artistico sta regalando soddisfazioni incredibili – ha sottolineato Marcello Pericoli presidente dell'Hc Castiglione – e ancora non è finita perché Caterina de Rosa Caterina e Gioia Tarquini devono disputare i campionati italiani tra metà giugno e metà luglio, con tantissime ambizioni». Seguici



