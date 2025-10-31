Halloween: origini, tradizioni e significati della festa più misteriosa dell’anno

È Halloween, una delle feste più amate nel mondo, soprattutto da bambini e ragazzi, ma anche dagli adulti che colgono l’occasione per divertirsi tra maschere e mistero.

Le origini antiche di Halloween

La parola Halloween deriva da All Hallows’ Eve, cioè la vigilia di Ognissanti (All Hallows’ Day, il 1° novembre). Tuttavia, le sue radici sono molto più antiche e affondano nella tradizione celtica del Samhain (pronunciato sau-in), una festa che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. Per i Celti, la notte del 31 ottobre rappresentava un momento di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Si credeva che gli spiriti potessero tornare sulla Terra e, per difendersi, le persone accendevano fuochi e indossavano maschere per confondere le anime vaganti.

“Dolcetto o scherzetto”: la tradizione più amata

L’usanza del “dolcetto o scherzetto” (trick or treat) nasce negli Stati Uniti nel primo Novecento, ispirata a vecchie tradizioni europee. I bambini, travestiti da fantasmi o streghe, vanno di casa in casa chiedendo dolcetti; chi non offre nulla, rischia uno scherzo innocente! Con il tempo, questa pratica è diventata uno dei simboli più riconoscibili della festa e si è diffusa in molti Paesi, compresa l’Italia, dove negli ultimi anni Halloween ha guadagnato sempre più popolarità.

Simboli e colori di Halloween

La zucca: simbolo per eccellenza, deriva dalla leggenda di Jack O’Lantern, un astuto fabbro che ingannò il diavolo e fu condannato a vagare con una lanterna ricavata da una rapa (poi sostituita dalla zucca in America).

I colori: l’arancione rappresenta il raccolto autunnale e la luce del fuoco, mentre il nero simboleggia la notte, il mistero e il mondo dei morti.

I costumi: dai classici vampiri e fantasmi ai personaggi del cinema horror, vestirsi è un modo per esorcizzare le paure e giocare con ciò che di solito spaventa.

Halloween oggi

Oggi Halloween è una festa globale che mescola antiche leggende e cultura pop. Oltre ai festeggiamenti nelle case e nelle scuole, si organizzano eventi, spettacoli, serate a tema e maratone di film horror.

In Italia, molti la considerano una tradizione “importata”, ma negli ultimi anni Halloween si è radicata sempre più nella cultura popolare, diventando un’occasione per divertirsi e scoprire storie misteriose della nostra stessa tradizione, come le anime dei morti o le processioni delle anime del folklore locale.

Halloween non è solo una festa di maschere e dolcetti, ma un ponte tra passato e presente, tra paure antiche e divertimento moderno — una notte in cui il mistero diventa gioco e la fantasia si accende come una lanterna nella notte.