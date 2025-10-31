Halloween cult: in mediateca la festa con tre film

Halloween da brividi anche in Mediateca (chiasso delle Monache 9/11 Grosseto) a cura di ChiassoCult. Oggi, a partire dalle 18, maratona di tre film horror.

Grosseto: Si inizia con “Due occhi diabolici” di Dario Argento e George A. Romero che omaggiano Edgar Allan Poe. Nel primo episodio Romero traspone, La verità sul caso di Mr. Valdemar, nel quale un vecchio sta per morire ma non intende favorire nel testamento la giovane moglie. Lei cerca in tutti i modi di liberarsi di lui, ma senza perdere l'eredità. La scelta di Argento è caduta su Il gatto nero opportunamente riadattato: un fotografo specializzato in raffigurazioni sanguinose e criminali vive con una violinista che possiede un gatto nero. L'animale ossessiona il fotografo che decide di sopprimerlo.

Alle 21 lo schermo è per “Halloween – La notte delle streghe” di John Carpenter. Michael Myers, all'età di sei anni, uccide la sorella Judith durante la notte di Halloween. Successivamente, fugge da un ospedale psichiatrico dopo 15 anni e torna nella sua città natale, Haddonfield, per perseguitare e uccidere adolescenti, tra cui Laurie Strode, mentre il suo psichiatra, Dr. Loomis, cerca di fermarlo.

Si chiude alle 23 con “Zombi Holocaust” di Marino Girolami. Un giovane viene sorpreso a divorare dei cadaveri nell'obitorio e, prima di uccidersi, pronuncia il nome dell'isola di Kito. Decisi a indagare, il dottor Chandler, l'antropologa Ridgway e la giornalista Kelly organizzano una spedizione sull'isola.