Halloween con Aurelia: un pomeriggio da brivido per i più piccoli

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, il centro commerciale Aurelia Antica Shopping Center di Grosseto si trasformerà in un luogo magico e misterioso per accogliere bambini e famiglie in occasione di “Halloween con Aurelia”, l’evento dedicato ai più piccoli organizzato in collaborazione con i giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto.

Grosseto: Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno divertirsi con truccabimbi da paura e tante attività mostruose, pensate per regalare momenti di allegria e spensieratezza in un’atmosfera tipicamente halloweeniana. L’iniziativa è completamente gratuita.

«Con questo evento vogliamo offrire alle famiglie un pomeriggio di divertimento in un ambiente sicuro e accogliente, confermando il nostro impegno nel creare occasioni di socialità e partecipazione per il territorio», ha dichiarato la direzione di Aurelia Antica.