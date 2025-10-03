Halloween 2025, a Tarquinia torna “Le vie dell’horror”

Venerdì 31 ottobre, dalle 17,30, il centro storico si trasforma in un percorso da brividi lungo oltre 1,5 km con centinaia di figuranti.

Tarquinia: Il centro storico di Tarquinia farà da scenario alla notte più spaventosa dell’anno. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 17,30, torna “Le vie dell’horror”, l’attesissimo evento di Halloween che promette emozioni forti e atmosfere da brivido. Un percorso rinnovato di oltre 1,5 km condurrà i visitatori tra vicoli, piazze e scorci medievali popolati da scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e creature terrificanti che prenderanno vita grazie a centinaia di figuranti. Nuove scenografie curate nei minimi dettagli e suggestivi giochi di luci e suoni renderanno l’esperienza ancora più immersiva, trasformando Tarquinia in un palcoscenico spettrale unico nel suo genere. Non mancheranno spazi dedicati ai più piccoli, con dolcetti, sorprese e attività pensate per le famiglie, così che l’evento possa essere vissuto da tutti, tra divertimento, adrenalina e suggestioni da paura. “Le vie dell’horror” è organizzato da un gruppo di volontari tarquiniesi, con il sostegno e il contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia ed Evensound. Un’occasione imperdibile per vivere la città tirrenica in una veste inedita, tra mistero e magia. Il costo del biglietto è di 5 euro; l’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni.