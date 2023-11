Halloween 2023 premio Artemare Club

Monte Argentario: Si, martedì 31 ottobre Artemare Club ha lanciato per whatsapp un gioco serale “scherzetto dolcetto” con premio, per la prima/il primo che riconosceva nella foto postata una nota giornalista Rai con il viso mascherato per Halloween e dopo centinaia di messaggi di riscontro, con nomi di altre note professioniste dell’informazione come Lucia Goracci, Caterina Balivo, Manuela Moreno, Vanessa Roghi e altre, giungevano due risposte vincenti nello stesso attimo.



Protagonista mascherata e dopo svelata ai partecipanti al gioco Claudia Aldi, orbetellana giornalista con un lungo e importante trascorso professionale, fino a qualche mese fa visibile quasi giornalmente in video con i suoi servizi su il Tg Rai regionale della Toscana ora nei servizi di Porta a Porta di Bruno Vespa. Claudia Aldi ha avuto di recente da Artemare Club, come donna titolata del territorio maremmano, il blazer blu “no gender gap” del sodalizio.

Vincitrici le note t-shirt “I love Artemare Club”, da ritirare in orario mattinale presso la sede dell’associazione nel Corso antico di Porto Santo Stefano, sono risultate Piera Casalini donna ai vertici della CRI Costa D’argento e Ivana Agostini giornalista del quotidiano Il Tirreno che hanno riposto contemporaneamente riconoscendo la brava giornalista. Ai prossimi eventi e giochi di Artemare Club!