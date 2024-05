"Hai mai visto un’orchidea selvatica?". Con il WWF al Bosco di Rocconi

Grosseto: L’Oasi WWF Bosco Rocconi, nata per volontà dei soci storici dell’associazione venne acquistata dal WWF Italia nel 1995 per scongiurane il taglio del bellissimo bosco, che ne avrebbe compromesso la sua integrità. Già dal 1998 è stata inserita tra le Riserve naturale regionali ed inserita nella Rete Natura 2000. L’obbiettivo di Rocconi è stato inizialmente per tutelare i rari rapaci che frequentano l’area, nidificando nelle gole dell’Albegna e del suo affluente Rigo, oltre che nei boschi circostanti. Valgono per tutti gli esempi del falco pellegrino, facilmente osservabile dal capanno che affaccia sulle gole del Rigo, o dei numerosi nibbi reali, tornati nell’area a seguito di un progetto di reintroduzione sviluppato nella vicina zona di Rocchette di Fazio o del biancone, una piccola aquila che si nutre di serpenti.

Ma questo non è l’unico valore naturalistico dell’Oasi. Una ulteriore caratteristica di Bosco Rocconi è infatti la presenza di orchidee spontanee di numerose specie (se ne sono contate una trentina), piante tutelate da normative europee e nazionali, che, sia per le loro caratteristiche biologiche che per la loro bellezza, hanno sempre un notevole fascino tanto per gli addetti ai lavori che per chi si affaccia per la prima volta al mondo della botanica.

Per questo, all’interno del mese delle Oasi WWF, fissato quest’anno dal 25 Aprile al 26 Maggio, la giornata di Sabato 4 Maggio è stata dedicata in particolare alle orchidee dell’Oasi Bosco Rocconi.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con una presentazione sulle orchidee presenti nel territorio, tenuta dal presidente dell’Associazione WWF Provincia di Grosseto Luca Passalacqua presso la sede delle riserve naturali regionali a Roccalbegna, e continuerà alle ore 12.00 con la visita nell’Oasi alla ricerca delle varie specie di orchidee attualmente in fiore (senza ovviamente tralasciare gli altri aspetti dello splendido ambiente naturale dell’Oasi).

Sarà una bellissima giornata per condividere le emozioni che solo la natura può offrirci. Non dimenticate di portare la vostra fotocamera o il cellulare, perché ci saranno molte occasioni per documentare i piacevoli incontri con l’aiuto di esperti naturalisti e fotografi.

Per informazioni e per ricevere il programma completo delle iniziative di maggio potete scrivere a: boscorocconi@wwf.it - cell. 3208223972

E’ gradita la prenotazione.

Si consiglia un abbigliamento adeguato, soprattutto calzature da trekking, borraccia e cappellino.

Per l’occasione sarà possibile rimanere nell’area pic-nic per consumare il vostro spuntino o usufruire di uno dei vari locali presenti nella zona, ma consigliamo di prenotare con congruo anticipo.