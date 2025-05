Habemus Papam: è l’americano Robert Francis Prevost, sarà Papa Leone XIV

Leone XIV: "Aiutateci a costruire i ponti... Grazie a papa Francesco"

Roma: La Chiesa cattolica ha un nuovo Pontefice. Dopo ore di attesa, alle 19:03 di oggi, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro è risuonata la storica formula “Habemus Papam”. Il cardinale protodiacono ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Vescovo di Roma: si tratta di Robert Francis Prevost, statunitense, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV.

Classe 1955, originario di Chicago (Illinois), Prevost è il primo Papa americano della storia. Fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di prefetto del Dicastero per i vescovi, ed è noto per il suo profilo pastorale e la profonda esperienza missionaria, maturata soprattutto in America Latina. La sua elezione rappresenta una svolta significativa per la Chiesa, che guarda con attenzione sempre maggiore al continente americano, oggi culla di vitalità cattolica e vocazioni.

Con il nome di Leone XIV, il nuovo Pontefice richiama la figura di Papa Leone XIII, noto per la sua apertura al mondo moderno e per l’enciclica Rerum Novarum. Un segnale, forse, della direzione che il nuovo Papa intende seguire: dialogo, dottrina sociale, e attenzione alle sfide globali.

A Piazza San Pietro, migliaia di persone hanno accolto il nuovo Papa con un lungo applauso. Anche nella nostra città, la notizia ha subito raggiunto le comunità parrocchiali: in molti hanno seguito l’annuncio in diretta, riuniti in chiesa o davanti ai maxischermi.