Ha un malore in riva al mare, inutili i soccorsi

Redazione Porto Ercole: Poco dopo le ore 12 di oggi martedì 16 agosto i mezzi e i sanitari del 118 sono intervenuti a Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario in località Riva del Marchese, sulla via Litoranea, per soccorrere una persona colta in mare da un presunto malore. Il paziente è stato portato a riva, e malgrado tutti gli interventi di rianimazione da parte dei sanitari, la persona purtroppo è deceduta. Sul posto sono intervenuti, l’automedica e la Croce Rossa di Orbetello. E’ stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2. Per i rilievi è intervenuta la Capitaneria di Porto.



