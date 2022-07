Ha aperto a Follonica la caffetteria Mon Amour: la storia di un sogno che ha preso forma durante la pandemia

Follonica: Lo avranno già notato in molti, a Follonica. Da un fondo sfitto, laddove c’era un’assicurazione, adesso c’è una bella caffetteria: ha aperto ieri i battenti (domenica 3 luglio), con l’inaugurazione ufficiale, il “Mon Amour”, la nuova attività commerciale di via Bicocchi 79 B. Si realizza così il bellissimo sogno nato durante la pandemia della titolare Maria Carmela Santese, per tutti Mary, e di suo marito e collaboratore in azienda Arturo Pelliccia.

“Vogliamo fare di questa caffetteria un locale diverso dagli altri, che si caratterizzi come un luogo tranquillo, accogliente e di stile, dove sorseggiare un buon caffè o un cocktail ascoltando della musica soft di sottofondo” dice Mary Santese, raccontando com’è nata l’idea: “Io sono una parrucchiera con un passato nei pubblici esercizi, mio marito è uno chef di professione che ha dovuto smettere di lavorare a causa della pandemia. Proprio durante i mesi di lockdown ci siamo promessi di aprire un locale tutto nostro dove poterci esprimere al meglio nelle nostre passioni. Con la caffetteria vintage Mon Amour ci siamo riusciti, e questa è la dimostrazione che i sogni non vanno tenuti nei cassetti ma bisogna avere il coraggio, nonostante le grandi difficoltà di questo periodo storico, di mettersi in gioco assumendosi anche responsabilità. Per noi, poi, è solo un primo passo, perché la nostra più grande ambizione è di aprire un ristorante”.

La caffetteria Mon Amour per l’intero periodo estivo starà aperta tutti i giorni in ampio orario; dalle colazioni ai pranzi veloci, come schiacce, panini, insalate fresche, fino agli aperitivi, sono tante le gustose proposte che troverà la clientela. Confcommercio Grosseto si congratula con Mary Santese.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri associati – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - e in particolare di coloro che iniziano una nuova avventura imprenditoriale con noi. Ancora una volta il nostro sportello per l’avvio d’impresa si è rivelato determinante per dare le gambe a un’idea, per costruire insieme una nuova azienda da zero, fornendo tutti gli strumenti necessari per aprire una nuova attività. Partendo dal corso abilitante, proseguendo con la guida e il supporto per il reperimento delle risorse finanziarie, ma anche analisi di mercato, studi di fattibilità... Ci complimentiamo con Maria Carmela Santese per questo bellissimo sogno realizzato e le auguriamo il miglior successo imprenditoriale”.