Guzzo d’Oro Palio marinaro offerto dallo Yacht Club Santo Stefano a Michele Giovani

Monte Argentario: Si, per il 2022 il prestigioso premio offerto dallo Yacht Club Santo Stefano, in argento bagno oro, del tradizionale gozzo con il quale si corre il Palio marinaro di Ferragosto è stato consegnato a Michele Giovani venerdì mattina 24 febbraio nella Sala Consiliare del Comune di Monte Argentario, dal presidente Piero Chiozzi insieme al sindaco Franco Borghini alla presenza del capitano del Palio Emilio Sclano e dei quattro Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle.



Il riconoscimento istituito dall'Ente Palio Marinaro dell'Argentario è stato dato a Michele Giovani per tutti il "Cicchetto", 85 anni argentarino vogatore ma soprattutto storico timoniere e preparatore della manifestazione remiera per 37 Palii disputati, 19 vinti con due Coppe d'Oro con la Croce e con il Valle, il primo nel 1961 e per aver timonato gli armi di tutti i Rioni di Porto Santo Stefano e ancora oggi partecipa alle regate remiere dando il via con il suo fucile alla disputa delle gare del Palietto e del Palio.

Artemare Club ricorda che il riconoscimento promuove l’importanza della pratica remiera, attività iniziale di tutti i veri marinai anche in Accademia Navale e che il Guzzo d’oro si rifà alle tradizioni storiche e ai sentimenti popolari più rappresentativi e profondi della gente residente e viene assegnato ogni anno ad una personalità che ha esaltato e valorizzato con il suo impegno e con la sua appartenenza alla comunità argentaria, tra le finalità della sua istituzione c’è proprio quello di rendere omaggio ad una persona che nella sua vita tanto si è dedicata al Palio, lo hanno ricevuto tra gli altri anche dei “forestieri” come gli indimenticabili professor Umberto Veronesi e Raffaella Carrà, in vita storici residenti di uno dei più bei posti di mare d’Italia.