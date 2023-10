Gustatus, dal 28 ottobre al 1° novembre a Orbetello l’edizione numero 18

Firenze: Torna dal 28 ottobre al 1° novembre Gustatus, la più grande manifestazione gastronomica della Laguna di Orbetello. L’evento, che compie 18 anni, è organizzato dal Comune di Orbetello con il Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, in collaborazione con I Love Italian Food (network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo). Oltre al patrocinio della Regione Toscana anche quello della Regione Emilia Romagna.



Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Sono intervenuti l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, il sindaco e l’assessore al turismo del Comune di Orbetello Andrea Casamenti e Maddalena Ottali, il presidente del Consorzio Welcome Maremma Andrea Ciampana e l’ad di I Love Italian Food Alessandro Schiatti.





“Diciotto anni sono un bel traguardo per un evento come Gustatus – ha commentato Leonardo Marras – che è partito dalle rive della Laguna ed è diventato ormai un appuntamento fisso noto ben oltre i confini provinciali. Rappresenta una manifestazione importante per il territorio che permette di destagionalizzare l’offerta turistica attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità della Maremma. Per questo è stato naturale il collegamento con il progetto regionale Vetrina Toscana che è il nostro biglietto da visita ogni qual volta di parla di turismo enogastronomico”.

“Gustatus compie 18 anni, diventa maggiorenne e si afferma come festival della Maremma, non solo di Orbetello – ha detto Maddalena Ottali -. L’impatto turistico di questa manifestazione è sempre più rilevante, arrivando di fatto ad allungare la stagione in Laguna. Negli ultimi anni le presenze sono cresciute in modo sensibile, arrivando a superare quota 90mila, a dimostrazione di un format di successo che ha saputo conquistare curiosi e appassionati del cibo e del buon vivere da tutta Italia e dall’estero, oltre il tradizionale bacino d’elezione di Orbetello. L’intera popolazione cittadina è coinvolta, il che ci rende particolarmente orgogliosi: l’augurio è che si possa respirare un’aria di festa, anche grazie al ritorno alle tradizioni. Il messaggio che vogliamo lanciare attraverso Gustatus è quanto sia importante dare un valore alla nostra cultura, ricordarci da dove arriviamo, le tradizioni che poi si traducono nell’enogastronomia. Il cibo ci rappresenta e diventa ambasciatore di un intero territorio”, dichiara Maddalena Ottali, Assessore al Turismo del Comune di Orbetello.

“Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nuovamente nell’importanza dell’evento – ha aggiunto Andrea Casamenti -, tutte le Aziende e i Ristoranti partecipanti, le Associazioni del territorio che partecipano con entusiasmo, tutti gli sponsor e naturalmente i partner storici, il Consorzio Welcome Maremma e I Love Italian Food. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei main sponsor Conad, Banca Tema, Orbetello Camping Village a cui va tutta la mia gratitudine. Un ringraziamento ovviamente agli Uffici del Comune per il grande impegno e ai partner storici per il supporto all’organizzazione di questa edizione che, come si può vedere dall’articolazione del programma, ricco di eventi e di novità, sono certa sarà la giusta spinta dell’evento e del territorio che lo ospita”.