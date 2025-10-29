Gustatus 2025, ecco come cambia la viabilità a Orbetello. Istituito un bus navetta

Orbetello: Il Comune di Orbetello rende noto che in occasione della manifestazione Gustatus 2025 sono state apportate delle modifiche alla viabilità ed è stato istituito un bus navetta.

Di seguito tutte le informazioni utili

VIA GIOBERTI:

nel tratto ZTL compreso tra le intersezioni con Via Veneto e con Via Mazzini il Divieto di transito,

dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni compresi tra il 30/10/2025 e il 02/11/2025.

PIAZZA CORTESINI:

nel tratto di carreggiata e negli stalli di sosta blu sul marciapiede compresi tra le intersezioni con Via Dante Alighieri e Via Roma, e tra le intersezioni con Via Veneto e Via Mura di Levante (in entrambi i lati) e i primi cinque (5) stalli di sosta dopo il Bar “Gagù”, secondo il senso unico di marcia il Divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 fino al termine dello smontaggio delle strutture. I cinque (5) stalli di sosta dopo il Bar “Gagù” sono riservati ai veicoli in uso alla manifestazione con esibizione di apposito contrassegno ed il Divieto di transito dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni compresi tra il 30/10/2025 e 31/10/2025 e dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni 01/11/2025 e 02/11/ 2025;

nel tratto di carreggiata, negli stalli di sosta blu e nello stallo di sosta riservato alla farmacia, compresi tra le intersezioni con Via Roma e Corso Italia il Divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 29/10/2025 fino al termine dello smontaggio delle strutture. ed il Divieto di transito dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni compresi tra il 30/10/2025 ed il 02/11/ 2025.

VIA ROMA:

nel tratto di strada compreso tra Piazza Cortesini e Via S. Martino il Divieto di sosta permanente con rimozione forzata in entrambi i lati, dalle ore 08,00 del giorno 29/10/2025 fino al termine dello

smontaggio delle strutture ed il Divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 fino al termine del montaggio delle strutture, lungo i due stalli di sosta riservati ai diversamente abili ubicati all’altezza del civico 20.

VIA DANTE:

Obbligo di svolta a sinistra in Via Consani, dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni compresi tra il 30/ 10/2025 ed il 02/11/2025.

Fatte salve particolari condizioni da valutarsi in capo alla Polizia Municipale che possono imporre

l’adozione di orari diversi limitatamente al transito di Piazza Cortesini, Via Dante e Via Gioberti.

VIA MURA DI PONENTE:

lungo i quattro stalli di sosta, ubicati dopo l’area di carico e scarico, in adiacenza all’apertura pedonale che porta in Piazza Giovanni Paolo II:

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 10,00 del giorno 30/10/2025 fino al

termine dello smontaggio delle strutture. Tale area viene riservata ai veicoli al servizio dell’evento con esposizione di apposito permesso della manifestazione “Gustatus”.

VIA DELLA DIGA:

Divieto di transito, dalle ore 10,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, nel

tratto parallelo al canale di collegamento tra le due lagune, fronte ai civici 04 e 06 di detta via. Sono

autorizzati coloro che dovranno accedere alle aree private interne, con accesso consentito da Via

Lungolago Marinai d’Italia.

Obbligo di andare dritto in direzione Piazza del Popolo per i veicoli provenienti da Monte Argentario.

PIAZZALE DELLA GUARDIA COSTIERA:

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, nella parte centrale del parcheggio, nella parte parallela a Via della Diga e lungo la staccionata fronte Monte Argentario per un totale di 70 stalli di sosta. Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli che espongono apposito permesso della manifestazione “Gustatus” e ai veicoli in uso agli organizzatori/gestori dell’evento.

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, in adiacenza al primo canale di collegamento tra le due lagune partendo dall’intersezione con Via della Diga, in continuità agli stalli già riservati ai diversamente abili, per tutto il tratto fino alla Laguna di Levante. Tale area, per i primi 7 stalli, viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai Diversamente Abili.

LUNGOLAGO MARINAI D’ITALIA:

Divieto di transito e di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08.00,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, nel tratto compreso tra la sede Confesercenti ex Stazioncina Rama e lo scivolo di accesso a Piazza della Repubblica compresi gli stalli lungo l’argine della laguna, per un numero di 130 posti auto riservati. Rimane invariata la circolazione per i veicoli provenienti da Via Mura di Ponente e da Lungolago dei Pescatori.

Obbligo di svolta a destra, dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, in direzione della rampa che porta in Via Mura di Ponente per tutti i veicoli che transitano nel parcheggio con direzione da Monte Argentario ad Orbetello.

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 01/11/2025 alle ore 18,00 del giorno 02/11/2025 lungo 7 stalli di sosta blu a partire dal pontile in direzione “Pescatori”. Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni “The Big One” e “Orbetello Kayak Experience” (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 10,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025 per i primi 7 stalli di sosta sottostanti il muro, partendo dalla rampa di accesso a Piazza della Repubblica in direzione Monte Argentario. I suddetti 7 stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai mezzi di servizio o soccorso ed ai mezzi in uso a SEI Toscana.

LUNGOLAGO DEI PESCATORI:

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08,00 del giorno 01/11/2025 alle ore 18,00 del giorno 02/11/2025, nel solo tratto compreso tra le intersezioni con Via Puccini e Via Leopardi, per un’area comprendente 10 stalli di sosta. Tale area viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni “The Big One” e “Orbetello Kayak Experience” (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

VIA PUCCI:

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 12,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2025, lungo i 4 stalli di sosta ubicati di fronte alla fermata temporanea del Bus Navetta a servizio di “Gustatus”( fronte rotonda area mercatale).

VIA MARCONI AREA EX IDROSCALO:

Istituzione di un’area di parcheggio, dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2025, all’interno dell’area ex idroscalo (lato levante), nel rispetto delle prescrizioni o indicazioni di eventuale segnaletica o personale impiegato per tale servizio. All’interno di tale area, nella parte finale, in prossimità della Laguna di Levante, vengono autorizzati alla sosta gli autocaravan in uso agli organizzatori di “Gustatus”, con obbligo di esposizione dell’apposito contrassegno, su una superficie comprendente 10 veicoli.

Con analoghe modalità e con apposizione di segnaletica temporanea di indicazione, verranno

individuate aree di parcheggio in Orbetello Scalo (Via Macchiaioli eVia Bartolena) ed in Loc.

Spiaggetta.

Dalle ore 17,00 del giorno 30/10/2025 alle ore 23,00 del giorno 02/11/2025, vengono istituite le

seguenti fermate del Bus Navetta a servizio di Gustatus:

Piazza della Stazione, in corrispondenza della fermata degli autobus di linea;

Piazza dei Macchiaioli;

Via Pucci, in corrispondenza della rotonda in zona mercato;

Piazza Cortesini lato “Giardini Chiusi”;

Via Mura di Ponente, in corrispondenza di Piazza della Repubblica.

Il Bus Navetta sarà attivo:

i giorni 30/10/2025 e 31/10/2025 dalle ore 17,00 alle ore 23,00;

il giorno 02/11/2025 dalle ore 12,00 alle ore 23,00.

il giorno 01/11/2025 in Via Pucci sarà attivo dalle ore 16,00 alle ore 23,00.



