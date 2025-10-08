Gustatus 2025: dal 30 ottobre al 2 novembre torna nella Laguna “Il Senso del Gusto”

Quattro giorni di degustazioni, spettacoli, tradizioni e divertimento per festeggiare i vent’anni della manifestazione. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 Orbetello accoglierà una nuova edizione di

Orbetello: Gustatus, il Senso del Gusto, la manifestazione che celebra il cibo, il vino e le tradizioni della Maremma, arrivato a celebrare la sua ventesima edizione. L’evento è organizzato dal Comune di Orbetello insieme alla Pro Loco Lagunare, in collaborazione con I Love Italian Food e con il patrocinio della Regione Toscana.

Un festival che, ancora una volta, unisce l’eccellenza enogastronomica locale a un ricco palinsesto di spettacoli, musica, arte e cultura, trasformando il centro storico di Orbetello in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Le novità 2025

• Street Food: tornano le ricette tipiche del territorio, reinterpretate da nove ristoratori d’eccezione, con piatti simbolo della tradizione maremmana.

• Enoteca: un percorso rinnovato di degustazioni, con una selezione di vini del territorio curata da Emiliano Leuti.

• Piazze Tematiche: accanto alle riconfermate Piazza delle Filiere e Piazza della Ciccia, debutta la Piazza dei Dolci (in Piazza Cortesini) e la nuova Piazza del Tortello (in Piazza del Popolo).

• Maremma Food Show: tornano gli spettacoli enogastronomici e gli incontri dedicati ai produttori locali, con degustazioni delle eccellenze di filiera.

Il programma tra spettacolo e tradizione

Il cartellone di Gustatus 2025 propone un mix di cultura, spettacoli e intrattenimento:

• Giovedì 30 ottobre: inaugurazione uf ficiale in Piazza Duomo con il corteo storico dei Reali Presidi e la rievocazione del Centro Storico Culturale Duca d’Arcos. Attesissima l’esibizione del celebre bartender Bruno Vanzan, seguita da spettacoli e concerti itineranti nelle piazze principali, tra cui, alle 18,30, l'esibizione del premiato corpo bandistico città di Orbetello.

• Venerdì 31 ottobre: parate itineranti, spettacoli di strada e acrobazie aeree. In serata, musica live nelle piazze principali

• Sabato 1 novembre: la tradizionale Corsa dei Barchini nella laguna (batterie al mattino e finali nel pomeriggio). Grande appuntamento culturale con la conferenza “Raccontare il passato per capire il presente”, con ospiti d’eccezione tra cui Giuliano Amato. Gran finale musicale con Nesli e Petit in Piazza Eroe dei Due Mondi, concerto organizzato con la collaborazione di Lux Events Italia.

• Domenica 2 novembre: giornata dedicata allo sport con The Big One, gara di pesca in kayak, spettacoli per famiglie e la grande parata degli Sbandieratori dei Sette Rioni di Carpineto. Ore 15 appuntamento culturale alla città di Cosa con la conferenza “L'agro Cosanus, terra di vino. "Cosa" e come si mangiava e beveva 2000 anni fa” a cura dell’Archeologo Claudio Calastri. La giornata si chiude nel centro storico con la musica delle esibizioni live in diverse piazze del centro.

Ritornano a grande richiesta anche la Via degli Artisti a cura dell' Associazione Art Corrente Alternata e Filippo Muneghina e gli appuntamenti di Gustatus al Museo Archeologico Guzman.



