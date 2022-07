annuncio Sport Guido Marini oro ai mondiali di Triathlon per medici 12 luglio 2022

Redazione Marina di Grosseto: L’atleta Guido Marini, medico gastroenterologo, appartenente alla SBR3 ha partecipato alla 41 edizione dei Giochi Mondiali dei Medici e delle Professioni Sanitaria (World Medical & Health Games) tenutisi quest'anno a Vila Real De Santo Antonio Algarve in Portogallo dal 3 al 10 luglio partecipando alla gara di Triathlon Sprint e vincendo la sua categoria. Il veterano grossetano ha conquistato la medaglia d’oro in una gara prestigiosa con atleti provenienti da 38 paesi incluse le Americhe, Asia, Australia e Nuova Zelanda che si sono cimentati in 18 discipline olimpiche. Guido Marini si era preparato a lungo nelle tre discipline e ha fatto la differenza nei 750 metri di nuoto e nei 5 km di corsa finali dopo aver ben gestito la frazione ciclistica di 20 km. Ora l'atleta in forza alla SBR3 si dedicherà al finale di stagione con le gare in Italia dopo il meritato festeggiamento.

