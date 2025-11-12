Guida Vitae 2026: le 400 eccellenze selezionate da AIS in degustazione a Firenze

Firenze: L'Associazione Italiana Sommelier presenta la Guida Vitae 2026 con un grande evento "Vitae in deguSTAZIONE" ed offre l'opportunità unica di degustare 400 etichette d’eccellenza. I banchi d'assaggio permetteranno un confronto diretto con le migliori produzioni italiane, suddivise in quattro percorsi tematici: Territorio, 100 Vini Innovativi/rivelazione, 100 Vini Valore/Prezzo.

L'appuntamento centrale per gli appassionati di vino è fissato per il 15 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze. In occasione della presentazione della Guida Vitae 2026, AIS organizza l'evento "Vitae in deguSTAZIONE". Il cuore della manifestazione sarà un grande banco d'assaggio che ospiterà 400 etichette selezionate tra le eccellenze italiane, un'occasione imperdibile per il pubblico di confrontarsi direttamente con le migliori produzioni ai banchi.

I QUATTRO PERCORSI DELLE 400 ETICHETTE. Il cuore dell'evento alla Leopolda sarà il grande banco d'assaggio. La selezione di 400 etichette, scelte tra quelle con un punteggio minimo di 90 punti, non è pensata come una classifica, ma come una selezione editoriale per guidare i visitatori. Per facilitare la degustazione, i vini saranno suddivisi in quattro percorsi tematici da 100 etichette ciascuno.

Si parte dai 100 Grandi Vini: qui si trovano le etichette "iconiche", riconosciute per il loro posizionamento e valore assoluto. Si prosegue con i 100 Migliori Vini di Territorio, che celebrano l'espressione più autentica del terroir e del vitigno. Il terzo percorso è dedicato ai 100 Vini Innovativi/Rivelazione, etichette che premiano il coraggio, le nuove interpretazioni e i territori emergenti. Infine, i 100 Vini Valore/Prezzo sottolineano la sostenibilità economica, raggruppando etichette dall'acquisto accessibile e dall'alto valore organolettico

LA FINALE MIGLIOR SOMMELIER – PREMIO TRENTODOC. La giornata del 15 novembre non sarà solo dedicata alla guida. Il palco centrale ospiterà infatti uno dei momenti più attesi e spettacolari per la professione: la finale del concorso Miglior Sommelier d’Italia. Sostenuto dalla solida partnership con Trentodoc, questo appuntamento vedrà i migliori professionisti sfidarsi in prove complesse di tecnica, degustazione e comunicazione, mettendo in luce l'altissimo livello della formazione AIS. È il momento in cui la preparazione e la passione umana diventano protagoniste.

IL PREMIO SURGIVA PER L'INNOVAZIONE TERRITORIALE. L'evento celebrerà anche l'impegno delle delegazioni territoriali con la proclamazione del vincitore del Premio Surgiva. Questo riconoscimento, nato dalla collaborazione tecnica con l'acqua ufficiale di AIS (scelta per il suo basso residuo fisso, ideale per le degustazioni), premia i progetti più efficaci per innovazione e sostenibilità (ESG). I tre finalisti del 2025 sono: AIS Campania con "Percorsi di vite" (un progetto educativo per scuole); AIS Emilia con "Contaminazioni" (la sede trasformata in hub culturale); e AIS Sicilia con "Sicilia in dolce" (un grande evento sui vini dolci dell'isola).

LE BORSE DI STUDIO BONAVENTURA MASCHIO. Spazio, infine, all'alta formazione nel mondo dei distillati, con la premiazione ufficiale dei vincitori delle borse di studio Bonaventura Maschio. Il riconoscimento della storica azienda di Gaiarine premia i sommelier che si sono distinti nel seminario di approfondimento "La ricerca dell’eccellenza". I vincitori di quest'anno, che riceveranno il premio a Firenze per le macroaree Nord, Centro e Sud, sono rispettivamente Bruno Chiappani, Patrizia Morlacchi e Nicola D’Onghia

I PARTNER ISTITUZIONALI. L’affidabilità del progetto, che agisce come un “asset strategico” per il Paese, è testimoniata da un’ampia rete di supporto. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze, di Rai Toscana, oltre al sostegno di partner come Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana, Istituto Trentodoc, Surgiva e Bonaventura Maschio.

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER (AIS). L’Associazione Italiana Sommelier è un Ente del Terzo Settore (ETS) che opera senza scopo di lucro. Da sessant’anni è il punto di riferimento in Italia per la promozione della cultura del vino e la valorizzazione della professione del sommelier. Attraverso la sua capillare struttura territoriale e una didattica di eccellenza, AIS forma professionisti e appassionati, contribuendo alla diffusione di una conoscenza del vino consapevole e di qualità, in Italia e nel mondo.