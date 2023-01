Guida con cellulare e sicurezza alla guida: azione della Municipale di Grosseto

Grosseto: Se è vero che le cause dei sinistri stradali possono avere molteplice natura, è indiscutibile che tra queste possa rientrare la distrazione. Oggigiorno è molto più diffuso rispetto che al passato l’uso di strumenti tecnologici quali gli smartphone, che sono divenuti parte essenziale della vita quotidiana di ognuno. Resta però oggettivamente palese che questi strumenti non possono costituire oggetto di distrazione durante la guida. Tant’è che il Codice della Strada all’articolo 173 dispone che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante...” prevedendo sanzioni da 165 a 660 euro.



Per tale motivo il Servizio Polizia Stradale della Polizia Municipale di Grosseto ha, dall’inizio dell’anno, intensificato i controlli per l’accertamento di questa tipologia di violazione. Controlli predisposti anche con personale in abiti civili dotato di mezzo a due ruote.

Dopo i primi tre servizi mirati sono state accertate 38 violazioni, di cui 34 proprio per violazione dell’articolo 173 del codice. Fermo quindi rimane il richiamo all’uso legittimo di questi strumenti durante la guida in quanto altrettanto fermo sarà il controllo da parte della Polizia Municipale per sanzionare i comportamenti illeciti che pregiudicano la sicurezza stradale.