Guasto alla Tac di Orbetello, temporanea riorganizzazione in rete

Orbetello: A seguito del guasto alla Tac dell’ospedale di Orbetello, l’Azienda Usl Toscana sud est si è messa subito al lavoro per alleviare i disagi all’utenza e trovare una soluzione. Tuttavia, al fine di ricevere la componentistica di ricambio, per la riparazione del macchinario occorrerà una settimana di tempo.

Per le attività diagnostiche interne è stato subito predisposto un piano di lavoro in rete con l’ospedale di Grosseto, mentre le agende esterne sono state momentaneamente sospese in attesa di nuova programmazione che verrà tempestivamente comunicata all’utenza.

“L’attuale Tac - spiega il direttore di presidio ospedaliero Massimo Forti - sarà sostituita nei prossimi mesi con una strumentazione di ultima generazione. Alla luce del guasto si rende però essenziale un intervento di riparazione che purtroppo non potrà essere immediato a causa dei tempi tecnici necessari per la spedizione dei pezzi di ricambio. Ci scusiamo con l’utenza e ringrazio tutto il personale che si sta impegnando in rete per alleviare i disagi”.