Guasto ai server nazionali che gestiscono ricette elettroniche e prenotazioni

La Regione è in contatto con il servizio di assistenza in attesa di informazioni sui tempi di ripristino dei sistemi



Grosseto: L'Asl Toscana sud est comunica che a causa di un guasto a livello nazionale del server informatico che gestisce una serie di servizi digitali, sono momentaneamente sospesi i sistemi di prescrizione dematerializzata, di prenotazione (CUP 2.0, Zerocode, prenota.sanita.toscana.it.), di anagrafe sanitaria, compreso il portale per l'emissione della Tessera sanitaria e tutti i servizi connessi.

L'Azienda, in costante contatto con i referenti regionali per gli aggiornamenti, si scusa per i disagi e provvederà a informare i cittadini appena i servizi interessati saranno ripristinati.

Da stamani si stanno verificando problemi per le prenotazioni di esami ed anche per l’emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici. Alle due di stanotte si sono bloccati, per un guasto, i server nazionali di Sogei che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. Anche la Regione Toscana si appoggia al sistema nazionale Sac: impossibile dunque, al momento, usufruire delle piattaforme Zerocode, Cup. 2.0 o prenota.sanita.toscana.it.



La Regione da subito, attraverso i sistemi automatici regionali di monitoraggio e di allerta, ha notato le anomalie e si è messa in contatto con il servizio di assistenza nazionale.

Il blocco, di cui non si conosce ancora la causa, è totale: inaccessibile anche la ricerca delle anagrafiche degli assistiti, il sistema di accesso alla tessera sanitaria o l’archivio delle spese mediche che in automatico finiscono nel 730 come spese detraibili.