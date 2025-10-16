Guardia pediatrica: la Regione esclude Grosseto e tutta la provincia dal teleconsulto

Le Associazioni: "Correggere l’errore la Legge prevede il teleconsulto pediatrico su tutta la Toscana"

Grosseto: Parte male la fase applicativa della legge nr 44 del 2025 nata per rafforzare e rivitalizzare la Rete Pediatrica Toscana che prevede come provvedimento fondamentale la Continuità assistenziale Pediatrica. La legge come noto è nata dalla proposta di iniziativa popolare presentata un gruppo di Associazioni dei Genitori Toscane insieme alle Istituzioni Comunali ( 25 consigli comunali si sono espressi positivamente al riguardo ) e ha avuto il sostegno di più di 35.000 cittadini toscani con le loro firme a dimostrazione di quanto sia sentito il problema di assicurare una maggiore tutela ai bambini toscani e alle loro famiglie nei percorsi di cura che spesso possono essere delicati. Dopo un lungo percorso consiliare e notevoli dubbi e difficoltà, poste soprattutto dell’Assessorato alla Salute, è stato approvato il testo finale all’unanimità e con il parere favorevole come Comitato Promotore.

Il punto di equilibrio si è trovato nel prevedere una fase sperimentale di 6 mesi con il teleconsulto su tutto il territorio regionale da integrarsi con 4 postazioni di guardia medica pediatrica in presenza nel weekend e festivi che effettueranno turni giornalieri di 8 ore al fine di ottenere il massimo numero di informazioni in modo di arrivare al modello definitivo. Ci dice Andrea Fiori presidente di Cuore di Bimbo che ha redatto il testo: «La legge è inequivocabile al riguardo prevede testualmente che alla fine di tali sperimentazioni, entro il termine di sei mesi, la Regione debba individuare adeguate modalità per garantire la continuità assistenziale pediatrica sull’intero territorio regionale. Parole che non possono essere equivocate. Visto che le sperimentazioni partiranno a breve entro la fine del 2026 la Toscana si dovrà dotare di un servizio di Continuità Assistenziale pediatrica. E il periodo sperimentale dovrà servire essenzialmente a dare formazioni aggiuntive per capire il sistema migliore per l’integrazione fra i due modelli in sperimentazione di teleconsulto pediatrico e di guardia medica in presenza. Cosi come non può essere in discussione che la legge prevede la sperimentazione del teleconsulto su tutto il territorio regionale. Anche qui il testo è chiarissimo e lo prevede senza porre restrizioni geografiche Limiti che sono stati espressamente previsti per le postazioni di guardie mediche pediatriche in presenza dove è stato specificato che saranno in totale 4 ( uno nell’Asl Firenze Centro e Asl Toscana Nord Ovest e due nella Toscana Sud Est )».

«Ecco che la soddisfazione per l’avvio della fase operativa è stata superata dalla delusione delle associazioni del comitato promotore nel leggere che il testo della delibera regionale 1417 del 29 settembre 2025 esclude tutta la provincia di Grosseto e gran parte del territorio della Toscana dalla sperimentazione del teleconsulto. Naturalmente è già stata chiesta alla Regione di rettificare questo errore al più presto. Nella parte esclusa ci sono tante zone distretto in difficoltà a cominciare dall’Amiata Grossetana con tante famiglie costrette nel weekend a pagare o a rivolgersi spesso in modo improprio ai pronti soccorsi per curare i loro bambini che aspettano risposte. La proposta associativa è diventata legge proprio per evitare tutto questo. Da parte nostra non ci fermeremo fino a che la continuità assistenziale pediatrica non sarà operativa in tutta la toscana», conclude Andrea Fiori.