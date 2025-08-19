Guardia medica turistica, FDI, FI, Lega, Lista Buoncristiani: "Intollerabile sospensione, vergognoso l’uso politico della sanità"

Follonica: "La sospensione della Guardia medica turistica a Follonica, proprio nei giorni di maggiore afflusso estivo, è un fatto grave e intollerabile. Ancora una volta i cittadini e i turisti pagano le conseguenze di una gestione della sanità regionale imbarazzante, segnata da tagli e disservizi. A questo si aggiunge un fatto ancora più grave: prima che la ASL comunicasse ufficialmente la decisione, i consiglieri di opposizione avevano già diffuso un comunicato, evidentemente avendo notizie direttamente dalla stessa azienda sanitaria, notizie che invece non erano ancora state comunicate né al Sindaco né alla Giunta.

Siamo di fronte ad un uso della cosa pubblica inaccettabile da parte della sinistra, che non si fa scrupolo di strumentalizzare i disservizi sanitari – che essa stessa ha contribuito a creare governando la Regione – pur di attaccare l’amministrazione comunale.

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la Lista Civica Buoncristiani non ci stanno: difendiamo il diritto alla salute dei cittadini e dei turisti, e chiediamo che la Regione e la ASL tornino immediatamente a garantire un servizio fondamentale come la guardia medica turistica in una città come Follonica, che in estate vede decuplicare la propria popolazione. La salute non è propaganda, la salute è un diritto", terminano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la Lista Civica Buoncristiani.