Guardia di Finanza: più controlli nei mari della Toscana per l’estate 2025

Il ROAN di Livorno rafforza la vigilanza costiera in oltre 20 località turistiche. Pattugliamenti per la sicurezza pubblica, la tutela ambientale e il contrasto ai reati economici

Livorno: A partire dal mese di giugno, le unità navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Livorno sono rischierate in oltre 20 approdi marittimi del territorio regionale, nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva adottato dal Ministero degli Interni, per contribuire alla prevenzione generale e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, in stretto raccordo e coordinamento con i Reparti territoriali del Corpo.

Le località dei rischieramenti sono quelle nelle province di:

Rosignano Marittimo, Marina di Cecina, San Vincenzo, Isola di Capraia, Maina di Campo, Porto Azzurro, Rio Marina, Marciana Marina, Marina di Salivoli, Pontedoro, Isola di Pianosa; Grosseto: Isola del Giglio, Isola Giannutri, Talamone, Marina di Grosseto, Punta Ala, Marina di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Cala Galera e Porto Ercole;

Tali destinazioni sono caratterizzate dal significativo incremento della presenza turistica durante i mesi estivi e si aggiungono a quelle di Livorno, Marina di Carrara, Portoferraio e Porto Santo Stefano ove hanno sede i Reparti navali toscani della Guardia di finanza.

Per l’intera durata del periodo estivo, le vedette delle Fiamme gialle garantiranno la costante attività di pattugliamento per le finalità di polizia del mare attribuite al Corpo e per prevenire e reprimere i reati economico-finanziari, e saranno disponibili a corrispondere le esigenze degli utenti del mare e a fornire supporto e assistenza anche durante i soffermi nei porti.

L’azione di vigilanza sistematica concorrerà anche a tutelare l’ambiente naturalistico e la biodiversità delle aree marine protette del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nell’ambito del Protocollo Operativo d’Intesa sottoscritto tra il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Livorno e l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, prevenendo eventuali comportamenti vietati quali la pesca, il transito e la sosta del naviglio non autorizzato, sanzionati dalla normativa vigente.

Il ruolo di “polizia del mare” viene svolto anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo.