Guardia di Finanza, cambi al vertice per Grosseto e Follonica

Avvicendamenti al comando del Gruppo di Grosseto e della Compagnia di Follonica. Il Colonnello Patriarca saluta gli uscenti e accoglie i nuovi ufficiali Pasquali e Coluzzi

Grosseto: Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Grosseto, Col. t.SPEF Diego Patriarca, ha ricevuto gli Ufficiali dei dipendenti Reparti recentemente destinati ad assumere nuovi incarichi presso altre sedi.

Dopo tre anni di servizio, hanno lasciato l’incarico il Tenente Colonnello Giovanni Carotenuto, Comandante del Gruppo Grosseto, e il Capitano Jacopo Segato, Comandante della Compagnia di Follonica, per essere assegnati rispettivamente al comando del Gruppo Bra (CN) e alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti in L’Aquila.

A entrambi è stato espresso un vivo ringraziamento per la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi nelle attività lavorative svolte, nonché augurato i migliori auspici per il futuro.

Allo stesso tempo, il Colonnello Patriarca ha espresso un cordiale messaggio di benvenuto al Capitano Emanuele Pasquali, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma e nuovo Comandante del Gruppo Grosseto, e al Tenente Edoardo Coluzzi, proveniente dalla Compagnia di Marcianise (CE) e subentrante nel comando della Compagnia di Follonica.

Ai due giovani Ufficiali è stato rivolto l’augurio di buon lavoro nei nuovi ruoli di responsabilità appena assunti, nonché di proseguire, con entusiasmo e abnegazione, nell’azione di tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio maremmano affidata al Corpo.