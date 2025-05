Guardia Costiera. Ferrante (Mit), Francobollo e moneta celebrano 160 di storia al servizio del Paese

Firenze: “Raccogliendo l'invito del Comandante generale della Guardia Costiera Ammiraglio Carlone, ieri l'altro a Firenze sono intervenuto alla cerimonia di presentazione del francobollo e della moneta commemorativa dei 160 anni del Corpo delle Capitanerie che si è tenuta nella suggestiva cornice di Palazzo Pitti. Una cerimonia dal forte valore simbolico e istituzionale che ha visto per una sera idealmente Firenze tornare capitale italiana, con tutti noi testimoni consapevoli della firma del regio decreto che ha dato i natali al Corpo”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

“Attraverso il francobollo e la moneta, è stato riconosciuto e fissato nella memoria collettiva - aggiunge - oltre un secolo e mezzo di servizio, dedizione e professionalità, quelle delle Capitanerie di porto, al servizio del Paese. Celebrare questi traguardi, però, significa anche rendere omaggio e merito a chi, in questi 160 anni, ha creduto in questi uomini ed in questa Istituzione, e continua a sostenerli con convinzione a partire dal Mit, a cui il Corpo è unito da un legame indissolubile. Pochi avrebbero immaginato che alcune centinaia di impiegati, sottufficiali e marinai di porto della fine '800 sarebbero potuti diventare le 11.000 donne e uomini che rendono oggi la Guardia Costiera fiore all’occhiello delle nostre Istituzioni repubblicane. Abbiamo ricevuto in dote un’organizzazione moderna che accompagneremo instancabilmente lungo un percorso di crescita continua, verso i prossimi 160 anni ed oltre. Evviva la nostra Guardia Costiera, evviva l'Italia”, conclude Ferrante.