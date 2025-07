Guardia costiera e Municipale sequestrano attrezzature balneari su spiagge libere

Cecina: Alle prime ore del mattino della giornata odierna i militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Cecina, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno e con il supporto della Polizia Municipale di Cecina, hanno posto sotto sequestro, a carico di ignoti, attrezzature balneari rinvenute lungo le spiagge libere del litorale.

Inoltre sono state poste sotto sequestro attrezzature balneari e sanzionati due operatori commerciali autorizzati al noleggio di tali attrezzature ma che avevano posizionate le stesse in spiaggia senza la presenza di clienti e prima dell’orario di balneazione, sanzione pari a € 1032,00. Mentre gli uomini della Polizia Municipale di Cecina provvedevano a sequestrare le attrezzature posizionate abusivamente su suolo pubblico pronte per il noleggio. L'attività di polizia marittima, avviata anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute da alcuni turisti, ha permesso quindi di restituire alla collettività tratti di arenile abusivamente occupati da alcuni privati cittadini che, con l’intento di assicurarsi un comodo spazio in prossimità della battigia e la medesima “postazione” sulla spiaggia per svariato tempo, lasciano le proprie attrezzature balneari incustodite.

Tale azione, oltre a rappresentare un comportamento poco rispettoso nei confronti di tutti coloro che vorrebbero usufruire della spiaggia libera, costituisce una violazione dell’ordinanza balneare del Comune di Cecina che, infatti, non consente di lasciare incustoditi su tali tratti di litorale, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature similari prima dell’orario di balneazione (09.00/19.00) e dopo il tramonto – Ordinanza Sindacale n. 209 del 29.04.2025. Nello specifico, sono stati rimossi e sequestrati 32 tra ombrelloni, sedie da spiaggia e attrezzatura balneare di vario genere. Procedendo alla rimozione di tale materiale le aree interessate sono state quindi restituite alla pubblica e libera fruizione dei bagnanti.

Durante detta attività di controllo del territorio, i militari della Guardia Costiera, hanno inoltre accertato la presenza, nelle acque antistanti il litorale di Marina di Cecina a circa 30 metri dalla spiaggia, un uomo intento alla pesca subacquea con fucile in presenza di bagnanti. Il pescatore veniva immediatamente fermato e i militari provvedevano al sequestro dell’attrezzatura (fucile, pinne, maschera, cintura pesi) e a sanzionare con € 1000,00. Nei prossimi giorni, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo con più affluenza di turisti, si intensificherà l’attività di vigilanza e controllo finalizzata a garantire, prioritariamente la sicurezza della balneazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero.