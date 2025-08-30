GS Pattinaggio apre le porte ai più piccoli: quattro open day per scoprire la magia dei pattini

Dal 2 all’11 settembre bambini dai 3 anni potranno provare gratuitamente l’esperienza del pattinaggio sulla pista di via Portogallo, guidati da allenatori e atleti del club.

Grosseto: C’è chi è alla ricerca dello sport da far fare al proprio figlio. C’è chi scelta la fa ricadere sullo sport più comune, più famoso, più pubblicizzato. C‘è chi poi cerca lo sport di nicchia, quello che fanno in pochi perché magari poco conosciuto. C’è chi cerca le locandine con gli orari migliori, chi quelle con il posto più vicino casa e con il parcheggio facile.

Il GS Pattinaggio si impegna ad accogliere al meglio le famiglie, mettendo a disposizione uno staff pronto a rispondere a ogni domanda, mentre in pista allenatori qualificati e atleti più esperti si prenderanno cura dei bambini che, a partire dal 2 settembre, potranno provare l’emozione di indossare per la prima volta un paio di pattini.

Quattro date, 2/4/9/11 settembre in cui capire se il vostro bambino/a a partire dall’età di 3 anni è portato o semplicemente gli piace questo tipo di sport. Quattro occasioni per poter poi dire :”Si mamma voglio fare pattinaggio al Gs”. Quattro open day da segnare sul calendario e da non perdere.

Un’ora, dalle 17:30 alle 18:30 in cui prenderanno confidenza con i pattini, (dati dalla società fino ad esaurimento numeri), tra birilli, palline colorate e tanto divertimento. "La pista di Via Portogallo è pronta ad accogliervi…"



