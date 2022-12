Gruppo di studio di dentisti maremmani testimonial a livello mondiale

Grosseto: La Maremma testimonial nel mondo, anche per quanto riguarda l’odontoiatria.

All'hotel Airone si è riunito, per l'ultima conferenza dell'anno, lo Study club international team for impiantology Maremma, per discutere di rigenerazione dei tessuti parodontali in odontoiatria. Relatore del convegno il professor Filippo Graziani, docente ordinario dell'università di Pisa.

Oltre alla presenza di diversi professionisti del settore, all’incontro è intervenuta anche la responsabile degli Study club international team for impantology a carattere mondiale, ovvero la dottoressa Odeta Shkembi, giunta a Grosseto perché ha riconosciuto nel gruppo di studi maremmano, presieduto dal dottor Alfonso Coscarella, l’esempio ideale da seguire e promuovere in altre circostanze. Il gruppo studi maremmano, infatti, verrà proposto come testimonial a livello mondiale e come esempio di organizzazione odontoiatrica di ricerca. International team for implantology, fondata nel 1980, è la più grande organizzazione accademica internazionale nell'implantologia dentale e nella correlata rigenerazione dei tessuti, una forza trainante per quanto riguarda la formazione e la diffusione delle conoscenze in questo settore, concentrata sullo sviluppo di linee guida di trattamento basate sull'evidenza, ben documentate e sul consolidamento dei dati a lungo termine. Migliaia di membri in tutto il mondo partecipano alle attività di training & education dell'Iti e si impegnano nella creazione di reti sociali e nello scambio professionale di competenze ed esperienze. Grazie alle eccellenti relazioni con Università leader e facoltà odontoiatriche di tutto il mondo, l'Iti costituisce un importante collegamento fra azienda, accademia e professionisti dentali. Ancora una volta la nostra Maremma è esempio di eccellenza nel mondo.