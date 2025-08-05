Gruppo di dipendenti Venator in servizio a Lirica in Piazza

Massa Marittima: Un gruppo di dipendenti della Venator si sono prestati per svolgere il servizio di sala nelle serate di Lirica in Piazza a Massa Marittima. Dopo che l’azienda Venator della piana di Scarlino ha sospeso la produzione, il personale è stato sottoposto ad ammortizzatore sociale con i contratti di solidarietà, che prevedono un orario ridotto. I lavoratori hanno concordato con i sindacati e la direzione aziendale di impiegare parte di questo tempo in attività di volontariato, a servizio del territorio, mossi dal desiderio di restituire qualcosa alle comunità in cui risiedono, come segno di gratitudine e riconoscenza per tutto il supporto ricevuto in questi mesi difficili.

Tra la Proloco di Massa Marittima e un gruppo di lavoratori residenti a Massa Marittima si è quindi instaurata subito una fattiva collaborazione per la Lirica in Piazza. Lo stesso avverrà in altri Comuni con iniziative diverse. “Questa presenza dei dipendenti Venator a Lirica in Piazza è un bellissimo gesto, che dimostra il senso di appartenenza e di riconoscenza verso la nostra comunità. – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima -Un esempio concreto di solidarietà e partecipazione civica. Ringrazio i lavoratori, i sindacati, l’azienda e la Pro Loco per aver reso possibile questa collaborazione.”