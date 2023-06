Gruppo del buon vicinato di Castiglione: Rubegni lascia

Gavorrano: Il fondatore del CDV Castiglione della Pescaia, Sergio Rubegni si è dimesso per motivi personali dal ruolo di coordinatore, dopo otto anni di intensa e proficua conduzione del Gruppo, che come noto collabora con le Forze dell’Ordine e le Istituzioni sin dal 2015.



Rubegni intende ringraziare a mezzo stampa le Forze dell’Ordine e tutte le famiglie di aderenti e vice-coordinatori che hanno collaborato incessantemente in questi anni, dimostrando spiccato senso civico, e rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore Massimo Laviano, residente a Vetulonia nei pressi della tomba etrusca del Diavolino. - Prosegue Rubegni: - <<All’amico e vicino Massimo Laviano ricordiamo che potrà contare sulla collaborazione di tutti noi per il prosieguo delle attività di questo Gruppo del buon Vicinato. Domenica 25 giugno alle ore 18, in occasione dell’aperitivo del Vicinato, in programma presso Villa Maremma, ancora gentilmente ospitati a casa di Italo Paccoi, Laviano verrà nominato per acclamazione e sarà a disposizione di tutti i convenuti. Massimo sarà coadiuvato da diversi vice-coordinatori referenti per le diverse zone del territorio comunale: Castiglione Paese Fiorella Mariani e Marco Tartacca. Vetulonia Sergio Rubegni, Michel Poma e Pierpaolo Renieri. Buriano Marco Bartoletti, Ado Carraresi e Francesco Carraresi. Tirli Cristian Talarico. Ampio Marco la Ganga. Pian di Rocca Carlo Giannarelli.>>

- Massimo Laviano conclude: - << Ringrazio per la fiducia accordatami, sperando di soddisfare le esigenze di tutti, mettendo da parte appartenenze politiche e antipatie personali. Il nostro operato sara' svolto solo e unicamente nell' interesse della comunita' alla quale apparteniamo. Ringrazio Sergio per aver fondato e coordinato egregiamente questo gruppo che dal 2015 ha visto crescere il numero di adesioni. Ci vediamo il 25 giugno a Villa Maremma messa a disposizione dall' amico e vicino Italo Paccoi che ringrazio. Mi auguro che all'aperitivo del vicinato la presenza sia numerosa come l' anno scorso e magari di piu'; saro' a disposizione di tutti per segnalazioni e, perche' no, consigli preziosi. Buon vicinato a tutti.>>