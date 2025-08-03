Gruppo Consiliare “Noi, per Gavorrano!”: “Pedane smontate a stagione in corso: il danno è fatto, e la politica della Sindaca dov’è?”

Gavorrano: "In piena stagione estiva, a Gavorrano, salta all’occhio uno spettacolo paradossale: numerosi ristoranti stanno smontando — e alcuni lo hanno già fatto — le pedane in legno poste all’esterno dei propri locali. Strutture che, in molti casi, rappresentano l’unica possibilità per ampliare i posti tavola all’aperto. Nel momento dell’anno in cui si registra il massimo afflusso di turisti, gli operatori si vedono costretti a ridurre la propria capacità di accoglienza, con danni economici evidenti. Una situazione che era nota da mesi, ma che esplode adesso con tutta la sua gravità a causa di controlli e provvedimenti amministrativi arrivati nel peggior momento possibile.

Come gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” abbiamo chiesto alla Sindaca Stefania Ulivieri spiegazioni su come si sia arrivati a questa situazione e quali soluzioni intendesse adottare. La risposta, stizzita e nervosa, è quella di chi soffre la presenza di un’opposizione attenta. Una risposta che minimizzava il problema, affermando che gli uffici stavano lavorando per risolvere la situazione e che, di fatto, tutto era sotto controllo.

La realtà, però, è un’altra: oggi i ristoratori hanno dovuto smontare le proprie pedane nel pieno della stagione turistica. Il danno è ormai fatto.

Ci chiediamo: dov’è stata l’azione politica della Sindaca? Come si è potuti arrivare a questo disastro se – come lei stessa ammette – molte autorizzazioni erano scadute da mesi, alcune da febbraio scorso? Perché intervenire solo ora, quando il danno era inevitabile?

Chi guida la macchina amministrativa deve saper coniugare le esigenze del territorio con il rispetto delle norme. Qui, invece, è mancata completamente la capacità politica di gestire per tempo una situazione ampiamente prevedibile. “La Sindaca non perde occasione per palesare la sua inadeguatezza al ruolo affidatole dagli elettori. Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima prova”, dichiara Andrea Maule, Capogruppo “Noi, per Gavorrano!”.