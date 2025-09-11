Gruppo Alternativa presenta risoluzione su Israele-Palestina al Consiglio Comunale di Orbetello

Orbetello: Lo scorso luglio il Gruppo di Minoranza Alternativa di Orbetello ha presentato una risoluzione sulla terribile situazione tra Israele e Palestina. «La discussione - si legge nella nota - è stata rinviata e se ne parlerà finalmente, dopo due mesi. Ma già a novembre 2023 una risoluzione analoga era stata rifiutata dalla maggioranza, opponendo un inatteso concetto che il ruolo del consiglio comunale sia difendere i valori cristiani. Ricordiamo bene come fu affossata la nostra risoluzione.

Se due anni fa partivamo dalla condanna dell’attacco di Hamas, dalle parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, dalle note di Amnesty International, di Medici Senza Frontiere, di Oxfam Italia, di Emergency, adesso nessuno può osare mettere in dubbio quanto ogni giorno vediamo con i nostri occhi. La stampa, i social media, gli exambasciatori italiani, intellettuali, atenei, è un coro di voci che si sollevano, insieme alla Global Sumud Flotilla.

Gruppo Alternativa ha ben presente che il Comune di Orbetello non ha strumenti economici o finanziari adeguati, ma una voce sì, dove la politica si faccia sentire nella più alta accezione».