Gruppi opposizione: “Parole inaccettabili da assessore. Sindaca Nappi prenda distanze o complice. Mucciarini si dimetta e chieda scusa a Consiglio"

Castiglione della Pescaia: “Come gruppi consiliari di opposizione, esprimiamo sdegno e ferma condanna per quanto accaduto nelle scorse ore sulla pagina Facebook de L’Alternativa. In un commento pubblico, comparso sotto un nostro post riguardante il tema della sanità territoriale, l’assessore Sandra Mucciarini, attualmente in carica nella giunta guidata dal sindaco Nappi, ha scritto testualmente: “Sono str…”.





“Non si tratta di una battuta infelice o di un linguaggio fuori luogo: – tuonano da Fratelli d’Italia e L’alternativa - siamo di fronte a un atto gravissimo, volgare e intollerabile da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale. Un’espressione offensiva rivolta a forze politiche legittimamente rappresentate in Consiglio comunale e, più in generale, a cittadini che esercitano il loro diritto alla critica democratica. Come se non bastasse il commento è stato cancellato pochi minuti dopo, con un gesto che definire vigliacco non è eccessivo.

“La rimozione – spiegano i componenti dell’opposizione - non attenua, ma aggrava la responsabilità politica e morale dell’accaduto, dimostrando piena consapevolezza della sua gravità e, al tempo stesso, assenza di qualsiasi volontà di assumersene le conseguenze. Pertanto, chiediamo alla sindaca Nappi di dissociarsi pubblicamente dalle parole dell’assessore Mucciarini e di condannare con chiarezza l’episodio. Il silenzio, in questo caso, non è neutralità: è complicità politica. Ma questo non è sufficiente. Per la gravità oggettiva dell’accaduto, chiediamo: le dimissioni immediate dell’assessore Sandra Mucciarini, e scuse formali in aula consiliare, davanti all’intera cittadinanza rappresentata. Inoltre, nelle prossime ore valuteremo con i nostri legali l’eventualità di sporgere querela, affinché venga ristabilito un principio elementare: chi detiene un incarico pubblico deve saper rispettare persone e istituzioni. Sempre”.

“Questo episodio rappresenta un punto di non ritorno nel degrado del confronto politico a Castiglione della Pescaia. Siamo stanchi di un’amministrazione che reagisce alla critica con rabbia, che celebra i propri successi sui social e offende chi la pensa diversamente. Siamo stanchi del potere che si traveste da vittima e si autocelebra mentre ignora i problemi reali del territorio. Noi continueremo a esercitare il nostro ruolo con rispetto, rigore e responsabilità. E continueremo a pretendere lo stesso da chi oggi governa”, termina la nota dei gruppi consiliari Fratelli d’Italia – L’Alternativa