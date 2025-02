Grosso camion si ribalta su un fianco e blocca la strada del Cipressino. Intervengono i Pompieri

Grosseto: Intervento del comando di Grosseto dei Vigili del fuoco sulla strada provinciale del Cipressino nel comune di Arcidosso. Un camion trasportante terra, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri presenti sul posto, si è ribaltato su un fianco invadendo entrambe le corsie di marcia. I pompieri arrivati sul posto costatavano che il personale sanitario aveva già provveduto al trasporto di uno dei due occupanti il mezzo pesante tramite Elisoccorso ed alle medicazioni dell’altro occupante il mezzo.

Durante le complesse operazioni di raddrizzamento del mezzo pesante, la strada provinciale è stata interdetta al traffico in entrambe i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti il personale sanitario e dei carabinieri. Presente anche il personale della provincia di Grosseto.