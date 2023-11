Cronaca Grosseto vince l'European green pioneer of smart tourism 2024 28 novembre 2023

Grosseto: Il Comune di Grosseto si aggiudica l'“European green pioneer of smart tourism 2024” a Bruxelles. L'Ente aveva partecipato su impulso dell'assessorato al Turismo e alla Mobilità guidato da Riccardo Megale.



Si tratta di un riconoscimento pensato dalla Commissione europea per promuovere il turismo intelligente e sostenibile. Il premio decreta le destinazioni più piccole che hanno implementato strategie di successo per promuovere il turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione verde. Attualmente, il progetto è finanziato nell’ambito del programma Cosme dopo l’azione preparatoria proposta dal Parlamento Europeo. Erano quattro le località finaliste del concorso 2024, tra queste Grevena (Grecia); Grosseto (Italia); il Geoparco mondiale Unesco Karawanken-Karavanke (tra Austria e Slovenia) e Valongo (Portogallo). "Siamo - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo e alla Mobilità Riccardo Megale - orgogliosi di questo riconoscimento. È un premio alla bontà del lavoro svolto dalla nostra Amministratore. Grosseto primeggia dimostrando di possedere un'offerta di mobilità turistica di alto livello e di aver adottato ottime strategie per la transizione verde. Questo - concludono - incide non solo nell'attrattività che il nostro territorio vanta nei confronti dei vacanzieri, ma anche sulla qualità della vita dei residenti".

