Grosseto: "Verrà costituita la Consulta per la Famiglia in provincia"

Grosseto: "Approvata all'unanimità la mozione per costituire la consulta della famiglia promossa dal consigliere Amedeo Gabbrielli Forza Italia Udc Noi Moderati é stata firmata dai consiglieri Amati Guendalina, Vaiani Michele FDI, Walter Capitani LEGA, Pettrone Angelo Nuovo Millennio, Pieraccini Alfiero N O C. Il tema della famiglia ha coinvolto i consiglieri sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza. E' giusto che la politica riconosca alla famiglia un ruolo fondamentale perchè é cellula fondamentale della società, costituisce il nucleo primario nello sviluppo personale, emotivo, cognitivo e socio-affettivo del bambino e svolge il ruolo di ammortizzatore sociale. La consulta sarà strumento partecipativo ed avrà l'obiettivo di raccogliere informazioni per analizzare il modello delle famiglie grossetane e individuare soluzioni per migliorare il loro benessere; conciliare per i genitori il rapporto tra mondo del lavoro e famiglia per contrastare la forte denatalità Auspicio per tutti i consiglieri di minoranza e maggioranza e che la consulta per la famiglia venga promossa in tutti i comuni grossetani", termina la nota. Seguici



