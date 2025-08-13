AGGIORNAMENTO - Grosseto, vasto incendio lungo la linea ferroviaria: fiamme vicine alle abitazioni

AGGIORNAMENTO NEWS ore 23:10 - Le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Grosseto sono ancora al lavoro per le operazioni di bonifica che, presumibilmente, si protrarranno per tutta la notte.

Attualmente è stata riaperta al traffico la strada statale Aurelia chiusa durante le operazioni.





AGGIORNAMENTO NEWS ore 21:20 - Nelle fasi in cui le fiamme avevano ancora vigore, sono stati precauzionalmente evacuati sia l’albergo che il vicino distributore di carburanti. In questo momento la linea elettrica ferroviaria è stata disattivata e il personale dei Vigili del fuoco di Grosseto sta procedendo alla bonifica della zona interessata in quanto l’incendio è stato definitivamente estinto. In questo momento, la strada statale risulta ancora chiusa all’altezza dell’uscita di Grosseto sud.





AGGIORNAMENTO NEWS ore 20:20 - In corso le operazioni di spegnimento dell’incendio che in questo momento è stato ridotto ed è in fase di completa estinzione. Salve le abitazioni minacciate da vicino dalle fiamme grazie al rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della Regione Toscana. Minacciato da vicino anche un albergo che, precauzionalmente, è stato fatto evacuare. In totale, quattro le squadre del Comando VVF di Grosseto al lavoro in questo momento.

Grosseto: Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di contenimento, coadiuvate dal personale volontario della Regione Toscana. Le fiamme, spinte dal vento e dalla vegetazione secca, si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni adiacenti alla ferrovia.

Al momento non si registrano feriti, ma alcune famiglie sono state invitate a tenersi pronte a lasciare temporaneamente le proprie case per precauzione. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e ha destato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. La situazione resta in evoluzione e sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della viabilità e delle aree circostanti.













