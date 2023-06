Attualità Grosseto: un piccolo regalo per i nuovi nati del 2022 20 giugno 2023

Grosseto: L’assessore Angela Amante e l’ufficio alla Gentilezza del Comune di Grosseto stanno portando avanti la consegna, negli asili nido, dei bavaglini creati in occasione della Giornata della gentilezza. I bambini nati nel 2022 a Grosseto stanno infatti ricevendo questo dono da parte della città, raffigurante la Chiave della gentilezza.

" Attraverso questo piccolo gesto simbolico vogliamo trasmettere un chiaro messaggio di benvenuto ai neo genitori e ai nostri piccoli concittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Gentilezza Angela Amante – Ci auguriamo che questo presente possa essere custodito come un prezioso ricordo, simbolo di una città che ritiene la gentilezza un valore essenziale." Le famiglie possono ritirare i bavaglini anche presso l'ufficio Servizi educativi situato in via Saffi 17/c.





