Grosseto terra di sport. Premiate le eccellenze cittadine

Grosseto: Ieri pomeriggio nella sala del Consiglio comunale il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo sport oonorevole Fabrizio Rossi hanno premiato le società sportive e gli atleti del territorio che nel corso del 2023 si sono distinti per i risultati raggiunti. "Anche quest'anno siamo qui per premiare giovani atleti del nostro territorio che, con impegno e determinazione, hanno raggiunto risultati straordinari nel proprio settore.

Grazie a loro Grosseto è volata sul tetto del mondo distinguendosi per i suoi talenti – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore Fabrizio Rossi –. L'auspicio è che questi ragazzi diventino esempio per tutti noi di sacrificio e dedizione. A tutti gli atleti e alle società che li hanno sostenuti vanno le nostre più sincere congratulazioni e gli auguri per un futuro di grande successo".





Asd Juko Sakura



Jhonny Cucini: 1° classificato ai campionati mondiali veterani di judo nella sua categoria M8-66 kg

Atl Il Sole

Libero Terracciano: campione italiano categoria allievi giovani debuttanti maschile

Matilde Aiello: vice campionessa italiana categoria primavera debuttanti femminile

Giulia Scarano: vice campionessa italiana categoria allievi uisp debuttanti femminile

Elisa Uguzzoni: campionessa italiana categoria f promo a femminile

Alessia Pieri: campionessa italiana categoria f6b femminile

Irene Margiacchi: vicecampionessa italiana categoria f6c

Azzurra Meschinelli: campionessa italiana categoria f minion b

Asd Grosseto Handball

Team della Solari Grosseto Handball

Gli atleti: Andrea Raia, Giulio Brizzi, Mattia Montesano, Matteo Deflorio, Francesco Pio Del Giudice, Lorenzo Peronaci, Davide Rizzo, Davide Grechi, Andrea Saccone, Leonardo Miglianti

Asd Artistica Grosseto

Ginnastica Ritmica

Livia Dragone : campionessa nazionale Uisp spec. corpo libero

Francesca Alessandrini campionessa nazionale Uisp spec. clavette

Margherita Giannini: 2° class. spec. cerchio campionato nazionale Uisp

Martina Giuggioli: 2° class. spec. nastro campionato nazionale Uisp

Elena Corradini: 2° class. spec. corpo libero campionato nazionale Uisp

Marta Ciccone: 3° class. spec. fune campionato nazionale Uisp

Sofia Malerba: 2° class. spec. cerchio campionato nazionale Fgi Silver

cat. Ld

Linda Tassi: 3° class. spec. cerchio campionato nazionale Fgi silver cat. Ld

Ginnastica artistica femminile

Maristella Marcucci: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LC3 junior

Linda Di Clemente: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LD3 senior all around e 1° class. specialità corpo libero e 2° cass. specialità trave

Valeria Vagaggini: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LC3 senior

Elena Nocchi: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LB senior

Emma Bruzzi: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LB3 Junior

Ginevra Banti: campionessa italiana campionati italiani Fgi Silver cat.

LB3 senior

Lucrezia Lippi: 2° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LC3 senior

Benedetta Ghini: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LC3 junior

Amelia Tirocchi: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB3 junior

Elena Morini: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LA3 allieve

Sofia Esposito: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LA3 alliev

Carlotta Croci: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LA3 allieve

Squadra GAF Serie D: 2° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LC3

Composta da Di Clemente Linda, Ghini Benedetta, Ghini Matilde, Grillo Chiara, Lippi Lucrezia, Rusci Lavinia, Vagaggini Valeria.

Squadra GAF Serie D: 2° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB3

Composta da Borsetti Alma, Bruzzi Emma, Nocchi Elena, Tirocchi Amelia.

Ginnastica artistica maschile:

Thomas Poggiaroni: campionati italiani Fgi Silver cat. LC senior

Igor Vasile: 2° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB senior

Matteo Del Mazza: 2° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LC junior

Pietro Boncioli: ° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB senior

Romeo Festelli: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB junior

Squadra Gam serie D: 2° class. Campionati italiani Fgi Silver cat. LC

Composta da: Del Mazza Matteo, Ducci Samuele, Esposito Francesco, Poggiaroni Thomas.

Squadra GAM Serie D: 3° class. campionati italiani Fgi Silver cat. LB junior

Composta da: Boncioli Pietro, Sergyienko Nicola, Vedele Elia.

Società Ginnastica Grifone

Categorie agonistiche

Marzia Bellini: 1° cerchio e 1° clavette Senior Fgi gold

Nicole Colucci: 1° palla e 13 clavette Junior Fgi gold

Lucia Caselli: 3° palla cat. Silver LD J

Emma Cotogni: 2° a cerchio e palla cat. Silver LC 12

Vittoria Bartolacci: 1° a cerchio e 1° a clavette cat. Silver LA2

Matilde Bove: 2° a palla cat. Silver LCJ

Alessia Bove: 3° a palla cat. Silver LCJ





Categoria Advance

Carlotta Gronchi: 2° cerchio Junior anno 2010

Martina Tarlev: 1° clavette Junior

Asia Tiberi: 3° palla fascia oro Junior

Loredana Caraman: 3° cerchio fascia oro Junior

Matilde Rocchi: 1° cerchio fascia oro Junio

Alice Duchi: 1° palla Senior

Nicole Bonadonna: 1° clavette e 2° palla Senior

Melissa Maggio: 1° nastro e 3° clavette Senior

Viola Verdi: 2° nastro e 3° cerchio Senior

Murzi: 3° a palla e 3° nastro Senior

Giulia Tasselli: 1° cerchio e 2° clavette Senior

In coppia junior attrezzi cerchio/palla : Battisti Irene e Norgini Giulia Laura.

3° torneo internazionale di ginnastica ritmica Roma Cup Rg 2023 per Club

Nicole Colucci: Cat Junior 2010 oro alla specialità palla e oro alla specialità clavette

Marzia Bellini: Cat Senior argento alla specialità cerchio e argento alla specialità clavette

Nazionali Uisp

Agata Franci: campionessa nazionale MPB allieve anno 2012 combinata cerchio/palla

Rappresentativa 3ª Cat.agonistica Vicecampionesse Nazionali

Lotti Ginevra

Vega Giannelli: 2° MPB J anno 2010 Combinata cerchio/ palla

NAZIONALI GINNASTICA ITALIA – ASI

Giulia Benedetti: campionessa nazionale a corpo libero e Fune cat. LC Silver Allieve

Elena Falciani: campionessa nazionale a cerchio e 2° a clavette cat. Silver LD Junior 2

Olga Bellomo: campionessa nazionale a corpo libero e palla cat. Silver LA Junior

Manuela Bindi: campionessa nazionale a clavette cat Silver LA Allieve

Nicole Borracelli: campionessa nazionale a palla cat Silver LA Allieve

Sabina Sachsenmayer: 2° a corpo libero e 2a a palla cat. Silver LA allieve 2011





ASD Nuoto Grosseto

Settore nuoto

Alice Paioletti: secondo post ai Criteria Nazionali Giovanili FIN categoria ragazzi nei 200 misti, terzo posto nei 200 dorso, finalista ai campionati italiani Estivi FIN di categoria nei 200 misti ragazzi; vincitrice del campionato regionale FIN invernale categoria Ragazzi nei 200 stile libero, 200 dorso, 100 stile libero, secondo posto nei 200 misti, terzo posto nei 100 dorso; terzo posto nei 100 stile libero al campionato regionale estivo FIN di categoria.

Matilde Giovi: Finalista ai Campionato italiano estivo di categoria FIN nei 100 e 200 dorso categoria ragazzi; secondo posto ai campionato regionale FIN nei 200 dorso;

Michele Dambra: vincitore al campionato regionale invernale FIN categoria Juniores nei 1500, 800 e 400 stile libero, terzo posto nei 200 stile libero;

Andrea Lucarelli: seconda posizione al campionato regionale invernale FIN nei 200 farfalla, terza posizione nei 100 farfalla;

Luigi Graniglia: secondo posto al campionato regionale Esordienti Estivo FIN nei 200 misti e nei 100 stile libero, terza posizione nei 400 misti; primo posto al Campionato regionale esordienti invernale FIN nei 100 farfalla, secondo posto nei 100 stile libero, terzo posto nei 200 misti

Raphael Niccoli: secondo posto al campionato regionale Esordienti estivo FIN nei 1500 stile libero; terza posizione al campionato regionale esordienti invernale FIN nei 400 stile libero;

Francesco Licata, anno 2011: terzo al campionato regionale Esordienti FIN nei 1500 stile libero;

Mattia Rispoli: primo posto al campionato regionale

Caterina Razzino: primo posto al campionato regionale giovani UISP nei 50 e 100 rana categoria ragazzi, argento con la staffetta 4x50 mista mista categoria ragazzi;

Mattia Pennacchi: terzo posto al campionato regionale giovani UISP nei 50 rana, secondo posto nella staffetta 4x50 mista maschile categoria ragazzi, primo posto staffetta 4x50 stile libero maschile categoria ragazzi;

Emily Allegro: secondo posto al campionato regionale giovani UISP nei 200 stile libero;

Francesco De Giuseppe: primo posto al campionato regionale giovani UISP nei 100 misti e nei 50 rana, secondo posto nella staffetta 4x50 mista mista categoria ragazzi, primo posto staffetta 4x50 stile libero maschile categoria ragazzi, secondo posto 4x50 mista maschile categoria ragazzi;

Vittoria Nunnari: secondo posto staffetta 4x50 stile mista;

Giorgio Cavalletti: primo posto 50 stile e 100 stile al campionato regionale esordienti UISP;

terzo posto ai 50 stile al trofeo delle regioni (rappresentativa toscana) UISP;

Aurora Pintauro: primo posto 100 stile libero, primo posto 100 misti, primo posto staffetta 4x50 stile libero femmine esordienti B, primo posto staffetta 4x50 mista femmine esordienti campionato regionale esordienti UISP;

Gaia Daviddi: terzo posto 100 stile libero e 50 farfalla al campionato regionale UISP;

Francesca Stratu: secondo posto 100 stile libero, primo posto staffetta 4x50 mista femmine esordienti B, al campionato regionale esordienti UISP;

Alessandro Pieri: secondo posto 50 dorso al campionato regionale esordienti UISP;

Aurora Giada Pederio: secondo posto 50 stile libero, secondo posto 50 dorso e primo posto staffetta 4x50 stile libero femmine esordienti B al campionato regionale esordienti UISP;

Gabriella Buro: primo posto staffetta 4x50 stile libero femmine esordienti B campionato regionale esordienti B UISP;

Matteo Lupetti: terzo posto 50 dorso al campionato regionale esordienti UISP;

Febo Machetti: terzo posto 50 dorso al campionato regionale esordienti UISP;

Agata Randazzo: terzo posto 50 dorso, primo posto staffetta 4x50 stile libero femmine esordienti B al campionato regionale esordienti UISP;

Sole Sandonà: primo posto campionato regionale esordienti UISP nei 50 dorso, secondo posto 100 misti;

Cesare Lombardi: primo posto campionato regionale esordienti UISP nei 100 stile libero e nei 50 farfalla;

Nuoto Sincronizzato

Categoria Giovanissime

Biancasole D'onofrio: fascia bronzo Trofeo interregionale Confsport nel duo con Margari Alma + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel duo con Margari Alma

Alma Margari: fascia bronzo Trofeo interregionale Confsport nel duo con D'Onofrio Biancasole + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel duo con D'Onofrio Biancasole

Lisa Bellomira: Fascia argento Trofeo interregionale Confsport nel duo es B con Boselli Viola + Medaglia d'argento Regionale UISP Lazio nel duo es B con Boselli Viola + Medaglia d'argento Regionale UISP Toscana nel duo es B con Boselli Viola + Medaglia d'oro Regionale UISP Lazio nella squadra Es B con Boselli Viola, Bevilacqua Maya, Gabrielli Anna e Scardia Giulia + Medaglia d'argento UISP Nazionale nella squadra Es B con Boselli Viola, Bevilacqua Maya, Gabrielli Anna e Scardia Giulia, Laura Ligas, Greta Fedele





Categoria Esordienti B

Maya Bevilacqua: Fascia bronzo Trofeo interregionale Confsport nel duo con Gabrielli Anna + Fascia argento Trofeo interregionale Confsport nel trio con Gabrielli Anna e Scardia Giulia + Medaglia di bronzo Regionale UISP Lazio nel trio con Gabrielli Anna e Scardia Giulia + Medaglia d'oro Regionale UISP Lazio nella squadra Es B con Boselli Viola, Bellomira Lisa, Gabrielli Anna e Scardia Giulia + Medaglia d'argento UISP Nazionale nella squadra Es B con Boselli Viola, Bellomira Lisa, Gabrielli Anna e Scardia Giulia

Viola Maria Boselli: Fascia argento Trofeo interregionale Confsport nel duo es B con Bellomira Lisa + Medaglia d'argento Regionale UISP Lazio nel duo es B con Bellomira Lisa + Medaglia d'argento Regionale UISP Toscana nel duo es B con Bellomira Lisa + Medaglia d'oro Regionale UISP Lazio nella squadra Es B con Bellomira Lisa, Bevilacqua Maya, Gabrielli Anna e Scardia Giulia + Medaglia d'argento UISP Nazionale nella squadra Es B con Bellomira Lisa, Bevilacqua Maya, Gabrielli Anna e Scardia Giulia

Anna Giulia Gabrielli: Fascia bronzo Trofeo interregionale Confsport nel duo con Bevilacqua Maya + Fascia argento Trofeo interregionale Confsport nel trio con Bevilacqua Maya e Scardia Giulia + Medaglia di bronzo Regionale UISP Lazio nel trio con Bevilacqua Maya e Scardia Giulia + Medaglia d'oro Regionale UISP Lazio nella squadra Es B con Boselli Viola, Bellomira Lisa, Bevilacqua Maya e Scardia Giulia + Medaglia d'argento UISP Nazionale nella squadra Es B con Boselli Viola, Bellomira Lisa, Bevilacqua Maya e Scardia Giulia

Giulia Scardia: Fascia argento Trofeo interregionale Confsport nel trio con Bevilacqua Maya e Gabrielli Anna + Medaglia di bronzo Regionale UIS Lazio nel trio con Bevilacqua Maya e Gabrielli Anna + Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nella squadra con Bellomira Lisa, Boselli Viola, Bevilacqua Maya e Gabrielli Anna + Medaglia d'argento nazionale UISP nella squadra con Bellomira Lisa, Boselli Viola, Bevilacqua Maya e Gabrielli Anna

Categoria Esordienti A

Vittoria Andreini: Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Magiotti Ambra e Nelli Iside + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Galli Giulia, Madonna Lavinia, Magiotti Ambra, Nelli Iside, Ugas Francesca + Medaglia d'oro nazionale UISP nel trio con Magiotti Ambra e Nelli Iside

Agnese Bardelli: Medaglia d'oro trofeo interregionale Confsport nel solo + Medaglia di bronzo trofeo interregionale Confsport nel trio categoria ragazze con Borgognoni Camilla e

Ciccotti Cecilia

Camilla Borgognoni: Medaglia di bronzo trofeo interregionale Confsport nel trio categoria ragazze con Bardelli Agnese e Ciccotti Cecilia

Giulia Galli: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Andreini Vittoria, Madonna Lavinia, Magiotti Ambra, Nelli Iside, Ugas Francesca

Lavinia Madonna: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel duo con Magiotti Ambra + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel trio con Magiotti Ambra e Ugas Francesca

+ Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Andreini Vittoria, Galli Giulia, Magiotti Ambra, Nelli Iside, Ugas Francesca

Ambra Magiotti: Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Andreini Vittoria e Nelli Iside + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel duo con Madonna Lavinia + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel trio con Madonna Lavinia e Ugas Francesca + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Andreini Vittoria, Galli Giulia, Madonna Lavinia, Nelli Iside, Ugas Francesca + Medaglia d'oro nazionale UISP nel trio con Andreini Vittoria e Nelli Iside

Iside Nelli: Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Magiotti Ambra e Andreini Vittoria + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Andreini Vittoria, Galli Giulia, Madonna Lavinia, Magiotti Ambra, Ugas Francesca + Medaglia d'oro nazionale UISP nel trio con Magiotti Ambra e Andreini Vittoria

Francesca Ugas: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel trio con Magiotti Ambra e Madonna Lavinia + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nella squadra con Andreini Vittoria, Galli Giulia, Magiotti Ambra, Nelli Iside, Madonna Lavinia

Categoria Ragazze

Margherita Attili: Medaglia d'argento regionale UISP Lazio e nel duo con Corridori Asia

+ Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Corridori Asia e Sabbatini Virginia

+ Medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel duo con Corridori Asia + Medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel trio von Corridori Asia e Sabbatini Virginia

+ Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel libero combinato con Corridori Asia, Di Matteo Ginevra, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia + Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Corridori Asia, Di Matteo Ginevra, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Cecilia Ciccotti: Medaglia di bronzo interregionale Confsport nel trio con Bardelli Agnese e Borgognoni Camilla

Asia Corridori: Medaglia d'argento regionale UISP Lazio e nel duo con Attili Margherita

+ Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Attili Margherita e Sabbatini Virginia

+ Medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel duo con Attili Margherita + Medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel trio con Attili Margherita e Sabbatini Virginia

+ Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel libero combinato con Attili Margherita, Di Matteo Ginevra, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia + Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Di Matteo Ginevra, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Ginevra Di Matteo: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia + Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Caterina Guidarelli: Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Tursi Francesca, Di Matteo Ginevra, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Virginia Sabbatini: Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel trio con Attili Margherita e Corridori Asia + Medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel trio con Attili Margherita e Corridori Asia + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel libero combinato con Attili Margherita, Di Matteo Ginevra, Corridori Asia, Tursi Francesca, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia + Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Di Matteo Ginevra, Corridori Asia, Tursi Francesca, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Francesca Tursi: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Di Matteo Ginevra, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia + Medaglia d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Di Matteo Ginevra, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde, Santioli Gaia

Giulia Fusà: Medaglia di bronzo e d'oro interregionale Confsport nel trio con Biondi Alessia, Fiorelli Ilaria e Angiolini Silvia + Medaglia di bronzo nazionale UISP nel trio con Biondi Alessia e Fiorelli Ilari

Categoria Junior

Francesca Aquila: Medaglia d'argento interregionale Confsport e medaglia d'oro regionale UISP Lazio e regionale UISP Toscana nel trio con lacotonio Gaia e Pietrarelli Elisa + Medaglia d'argento regionale UISP Lazio e medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel duo con Iacotonio Gaia

Silvia Angiolini: Medaglia d'argento regionale UISP Toscana nel solo + Medaglia d'argento nazionale UISP nel duo con Fiorelli Ilaria + Medaglia d'oro interregionale Confsport nel trio con Biondi Alessia, Fiorelli Ilaria I, Fusà Giulia

Alessia Biondi: Medaglia di bronzo nazionale UISP e interregionale Confsport nel trio con Fiorelli Ilaria e Fusà Giulia + Medaglia d'oro interregionale Confsport nel trio con Angiolini Silvia, Fiorelli Ilaria e Fusà Giulia + Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel solo

Ilaria Fiorelli: Medaglia di bronzo nazionale UISP e interregionale Confsport nel trio con Biondi Alessia e Fusà Giulia + Medaglia d'oro interregionale Confsport nel trio con Angiolini Silvia, Biondi Alessia e Fusà Giulia + Medaglia d'argento regionale UISP Lazio nel solo + Medaglia d'argento nazionale UISP nel duo con Angiolini Silvia

Caterina Giovannelli: Medaglia d'oro trofeo interregionale Confsport, regionale UISP Toscana e nazionale UISP nel trio con Guidati Matilde e Santioli Gaia + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana e d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Di Matteo Ginevra, Guidarelli Caterina, Guidati Matilde,

Santioli Gaia e Tursi Francesca

Matilde Guidati: Medaglia d'oro trofeo interregionale Confsport, regionale UISP Toscana e nazionale UISP nel trio con Giovannelli Caterina e Santioli Gaia + Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel duo con Santioli Gaia + Medaglia d'argento regionale UISP Toscana e d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Di Matteo Ginevra, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Santioli Gaia e Tursi Francesca

Gaia Iacotonio: Medaglia di bronzo interregionale Confsport e d'oro regionale UISP Lazio nell'esercizio di solo + Medaglia d'argento interregionale Confsport e medaglia d'oro regionale UISP Lazio e regionale UISP Toscana nel trio con Aquila Francesca e Pietrarelli Elisa + Medaglia d'argento regionale UISP Lazio e medaglia di bronzo regionale UISP Toscana nel duo con Aquila Francesca + Medaglia d'argento interregionale Confsport, medaglia di bronzo regionale UISP Toscana e medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel duo con Pietrarelli Elisa

Elisa Pietrarelli: Medaglia d'argento interregionale Confsport e medaglia d'oro regionale UISP Lazio e regionale UISP Toscana nel trio con Aquila Francesca e lacotonio Gaia + Medaglia d'argento interregionale Confsport, medaglia di bronzo regionale UISP Toscana e medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel duo con lacotonio Gaia

Gaia Santioli: Medaglia d'oro trofeo interregionale Confsport, regionale UISP Toscana e nazionale UISP nel trio con Giovannelli Caterina e Guidati Matilde + Medaglia d'oro regionale UISP Lazio nel duo con Guidati Matilde + Medaglia d'argento regionale UIS Toscana e d'oro nazionale UISP nel libero combinato con Attili Margherita, Corridori Asia, Sabbatini Virginia, Di Matteo Ginevra, Guidarelli Caterina, Giovannelli Caterina, Guidati Matilde e Tursi Francesca





Categoria Ragazzi

Luca Antonio Bambini

Filippo Mangiavacchi: Secondo posto Campionati regionali indoor di fondo fin 3000m cat. ragazzi

Maxim Stakaliuc: Secondo 50 rana, secondo staffetta ragazzi 4x50 mista finali regionali Uisp cat. ragazzi

Giacomo Pietrini: Vincitore regionale Campionati Fin categoria cadetti 100 farfalla, 200 farfalla, 200 stile, 400 stile; partecipazioni Campionati invernali di categoria e assoluti

Nuoto Master

Simone Di Sabato: primo posto classifica nazionale categoria M45 settore fondo (da 5000m a 9999m) e mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Elena Desideri: primo posto classifica nazionale M50 settore fondo (da 5000m a 9999m) e terza classificata M50 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Michele Tassi: secondo posto classifica nazionale M40 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Massimo Miano: secondo posto classifica nazionale nei M50 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m),

Mario Corras: primo posto classifica nazionale M55 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Valter Pastorella: primo posto classifica nazionale M65 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Silvia Orrù' :terzo posto classifica nazionale M45 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Lucilla Mancini secondo posto classifica nazionale M55 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Marina Piccinetti: terzo posto classifica nazionale M55 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);

Adalgisa Grotti: primo posto classifica nazionale M60 settore mezzofondo (da 2500m a 4999m);