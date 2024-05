Grosseto-Tau finisce 3-0. Il Grosseto vince i playoff di serie D

Grosseto: Finisce la finale playoff di serie D con un Grosseto che travolge il Tau per 3-0. Questa la cronaca della gara.





3’ Invito dalla destra di Fancelli. Svetta Nardi. Inghiotte il pallone il portiere Raffaelli.

8’ Imbucata di Luci. Taglio con i tempi giusti di Rossetti. Uscita bassa con perfetta scelta di tempo di Raffaelli, che bracca la sfera e sventa la minaccia.

11’ Goal del Grosseto. Azione corale e vincente dei biancorossi. Macchi vede il movimento di Sacchini, che a sua volta smista il pallone sulla sinistra verso Rinaldini. Il trequartista pennella sul secondo palo. Decolla Marzierli. Il centravanti fa centro con una possente incornata. Avanti il Grifone.

13’ Ancora Rinaldini ad inventare sulla corsia mancina. Nuova pennellata in mezzo. Il pallone, sporcato dalla retroguardia labronica, schizza verso Marzierli, che tenta una pregevole rovesciata. Impatto difettoso. Gesto tecnico a lato, ma da applausi

23’ La punizione scagliata da Riccobono si infrange contro la barriera. Rinaldini si coordina e calcia al volo. Destro completamente sballato.

25’ Calcio da fermo di Curcio. Battuta che gira con un effetto molto insidioso. Raffaelli controlla l’uscita della traiettoria alla sua destra.

26’ Il Grosseto raddoppia. Recupero palla aggressivo degli unionisti. Grasso sventaglia dalla destra. Aggancio sublime di Rinaldini, che si beve nell’area piccola Fancelli e scarica un bolide terrificante che non lascia scampo all’estremo difensore Biagini.

33’ Accorcia il Livorno. Libera con sufficienza la difesa del Grosseto sul traversone di Curcio. Saio sfiora soltanto. La manovra amaranto prosegue. Luci si coordina con l’esterno destro. La parabola subisce una doppia deviazione e carambola in rete. Goal del capitano labronico.

35’ Tris Grosseto. Ristabilisce subito le distanze la squadra di Malotti. Rete di rara bellezza di Marzierli. Rinaldini, ancora incontenibile, apre il compasso. Marzierli sbuca sul secondo palo, sorprendendo Curcio alle spalle e fulmina Biagini con un destro secco al volo.

45’ Concessi 2 minuti di recupero.

47’ Fine primo tempo.

2’st Sacchini riesce a trasmettere il pallone a Marzierli, che fa correre Romairone. L’attaccante prende il tempo a Curcio ed apre il fuoco. Conclusione che sorvola di pochissimo la traversa.

7’st Fancelli propone il cross. Si avvita Marinari. Soluzione fiacca ed imprecisa.

9’st Siluro di Curcio dai trenta metri. Proiettile potentissimo, ma che non inquadra la porta.

9’st Doppio cambio nel Livorno. Menga e Camara subentrano a Fancelli e Tanasa.

16’st Sciabolata di Curcio su calcio di punizione. Raffaelli accenna l’uscita, ma resta a metà strada. Frustata di Brenna. Larga alla destra del palo

17’st Iniziativa di Camara. Pallone allontanato dalla difesa del Grosseto. Marinari si esibisce in un’acrobazia. Sicuro il portiere Raffaelli nella presa.

20’st Terza sostituzione nel Livorno. Pavlenko rileva Marinari.

22’st Nel Grosseto in campo Prati. Termina la gara di Macchi.

24’st Altro avvicendamento nel Grosseto. Riccobono lascia spazio a Bensaja.

26’st Percussione di Bensaja, che sfonda sulla sinistra prendendo la linea laterale, ma, invece che sfornare un tocco arretrato, tenta il tiro-cross. Pallone che attraversa tutta l’area ed esce dal campo.

30’st Nel Livorno è il turno di Sabattini. Out Luci.

31’st Nel Grosseto rientra dal lungo infortunio Morelli. Prende fiato Romairone.

31’st Cambio anche per il Livorno. Frati in luogo di Rossetti.

33’st Pasticcia il portiere labronico Biagini, che rischia di fare la frittata facendosi soffiare il pallone da Sacchini. Rimedia con affanno l’estremo difensore del Livorno.

35’st Altro cambio biancorosso. Fregoli rileva Rinaldini.

38’st Rete del Livorno che si rifà sotto. Frati si insinua con leggiadria in area di rigore e batte Raffaelli con un diagonale, che termina in buca d’angolo. Allo Zecchini è 3-2.

40’st Frati, servito da Camara, sgancia il siluro da fuori e coglie in pieno la traversa. Decisivo l’intervento di Raffaelli con la punta delle dita.

41’st Altro legno del Livorno. Nardi libera la rasoiata che picchia sul legno, sbatte sulla schiena di Raffaelli e sfila sul fondo. Solo corner per gli ospiti. Fortunato il Grosseto.

43’st Sinistro di Curcio. Cannonata velenosa. Respinge Raffaelli.

44’st Grasso innesca Morelli. Il difensore segue l’azione e si appoggia su Bensaja, che prova il colpo di biliardo. Con prontezza Biagini schiaffeggia in angolo.

45’st Nel Grosseto dentro Violante. Grasso viene richiamato in panchina.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.

48’st Grosseto in dieci uomini. Rosso diretto per Prati per un colpo proibito ai danni di Curcio. Il neo entrato va anzitempo sotto la doccia.

49’st Vicinissimo al goal il Livorno. Curcio su punizione pesca Brenna nel cuore dell’area. Torsione che vede la miracolosa parata di Raffaelli. Sull’angolo successivo è Sabattini a svettare sottomisura. Alta di un soffio

50’st L’arbitro Muccignato di Pordenone concede un ulteriore extra time di 2 minuti.

52’st Fine partita.





𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐓𝐚𝐮 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐀𝐥𝐭𝐨𝐩𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝟑-𝟎



Grosseto: Raffaelli, Morelli (48’st Russo), Cretella, Sacchini (40’st Violante), Sabelli, Marzierli, Rinaldini (33’st Bensaja), Riccobono (44’st Fregoli), Macchi, Saio, Grasso. Allenatore: Di Meglio. A disposizione: Sclano, Giustarini, Romairone, Porcu, Nocciolini.

Tau Calcio Altopascio: Di Biagio, Zini (32’st Noccioli), Bernardini, Malva, Capparella, Bruzzo (32’st Odianose), Antoni, Manetti (13’st Perillo), Lombardo (7’st Andolfi), Meucci, Bruno (7’st Quilici). Allenatore: Venturi. A disposizione: Di Cicco, Piccini, Biagioni, Vellutini.

Marcatori: 36’ Marzierli, 1’st e 38’st Sacchini

Arbitro: Silvio Torreggiani (Civitavecchia) - Assistenti: Nicola Giancristofaro (Lanciano), Matteo D’Orazio (Teramo)

Ammonito: Morelli - Angoli: 4-6 - Recupero: 2‘pt; 4‘st

note: spettatori circa 1.600

