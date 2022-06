Grosseto si prepara alla "Festa dello Sport"

Grosseto: Moda, musica, sport: questo il filo conduttore della manifestazione che nella notte del 7 luglio trasformerà il Centro Storico, con il gioiello di piazza Dante, in un autentico palcoscenico naturale per la soddisfazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi.

L’asse portante di questa “Festa dello Sport” è rappresentato dal match di pugilato (inizio alle 21) valido per il Campionato Internazionale del Mediterraneo Ibf, pesi welter, tra il grossetano Simone Giorgetti, imbattuto, sotto le cure del maestro Mario Massai, ed il romano Mirko Di Carlantonio. L’appuntamento è organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, da oltre 40 anni “la signora del pugilato”, e dalla Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, assessorato allo sport, e del Centro Commerciale Naturale, e si avvale del patrocinio della Pro Loco e del Panathlon Club.

Ma la “noble art” tornerà a far rivivere il Centro storico fin dal pomeriggio perché in piazza Duomo ed in piazza Socci vi saranno delle esibizioni da parte dei ragazzi della “Pugilistica Grossetana Umberto Cavini” e dei ragazzi diretti da Sandro Buccolieri.

Ad aprire l’evento notturno una sfilata di moda della stilista Stefania Rustici mentre Katia Fini canterà in diretta l’inno nazionale; la Filarmonica Città di Grosseto, del presidente Paolo Lecci, allieterà la serata suonando alcuni pezzi. Valerio Lamanna svolgerà le funzioni di “ring announcer”; la riunione sarà trasmessa in diretta da MS Channel di Sky ed in streaming da Fighterslife.

Anche un tocco femminile, e non poteva sfuggire alla “signora del pugilato”, in questa importante riunione con due macth al femminile.





Ecco il programma completo degli incontri che faranno da corollario al Campionato Internazionale.

Professionisti incontro femminile pesi mosca 4 rounds: Evelin Camporeale vs Ruqsana Begum.

Professionisti incontro femminile pesi leggeri 6 rounds: Martina Righi vs Nicholanne Scott.

Professionisti pesi massimi 6 rounds: Notari Massimo vs Sergio Romano.

Professionisti pesi Leggeri 6 rounds: Giuseppe Carafa vs William O'reilly.

Le operazioni di peso saranno effettuate nei locali della Pro Loco il giorno 6 luglio con inizio alle 17.