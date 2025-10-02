Grosseto si illumina di arancione per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza

Il Comune e la Provincia aderiscono all’iniziativa nazionale del Comitato 3 Ottobre per ricordare le vittime delle migrazioni e promuovere accoglienza e inclusione.

Grosseto: Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, come molte città italiane, anche Grosseto illuminerà di arancione il Palazzo del Comune e il Palazzo della Provincia. Questo perché il sindaco e il presidente della Provincia hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comitato 3 Ottobre, per ricordare le vittime delle migrazioni nel Mediterraneo. In base alla Legge n. 45 del 2016, infatti, “La Repubblica italiana riconosce il 3 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, per ricordare chi ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria".

Mentre a Lampedusa le autorità e giovani provenienti da tutta Europa si prepararono a commemorare il naufragio del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a largo dell’isola, nelle città italiane si svolgono molte iniziative a livello cittadino e scolastico, per costruire insieme un’idea diversa dell’immigrazione, creare memoria, sostenere politiche di accoglienza e inclusione, riconoscendo anche il dovere di identificare le vittime attraverso il DNA.

Il Comitato ha individuato nel 3 ottobre una data simbolica, non soltanto per commemorare le vittime di quel naufragio, ma per ricordare le migliaia di persone che regolarmente muoiono nel Mar Mediterraneo o restano bloccate ai confini orientali d’Europa