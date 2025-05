Grosseto si conferma Comune Ciclabile per l’ottavo anno consecutivo

Grosseto si conferma anche per il 2025 tra i Comuni Ciclabili italiani secondo la valutazione della Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta.

Grosseto: L’ente ha ottenuto per l’ottavo anno consecutivo l’importante riconoscimento, confermando l’attribuzione dei tre “bike smile”, simbolo della qualità delle politiche a favore della mobilità sostenibile e ciclabile sul territorio.

Un risultato che premia il lavoro svolto dall’Amministrazione sul fronte delle infrastrutture, della moderazione del traffico e della manutenzione della rete ciclabile esistente. In particolare, sono stati evidenziati lievi ma significativi miglioramenti nelle azioni di moderazione della velocità, con interventi mirati in prossimità di plessi scolastici e l’attenzione al ripristino e alla cura della segnaletica orizzontale sulle corsie ciclabili. Un passo ulteriore che conferma l’impegno della città verso una mobilità più sicura, accessibile e rispettosa dell’ambiente.

“Questo riconoscimento rappresenta per Grosseto un traguardo significativo. Puntiamo molto sulle politiche che mirano a incentivare una mobilità sempre più sostenibile – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale –. Negli anni abbiamo avviato un percorso che unisce sicurezza stradale, qualità urbana e rispetto per l’ambiente, e continueremo su questa strada con determinazione. Gli interventi in prossimità delle scuole, la manutenzione della rete ciclabile e la sensibilizzazione dei cittadini sono solo alcune delle azioni intraprese, consapevoli che una città ciclabile è una città più vivibile per tutti”.